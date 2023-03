Mit kalten Temperaturen, Regen und vor allem stürmischem Wind hat der Frühling im Allgäu mit wenigen Ausnahmen begonnen. Damit ist jetzt vorerst Schluss.

Wenn der Wetterbericht hält was er verspricht, könnten die kommenden Tage kaum schöner werden. Es wird endlich warm und sonnig im Allgäu.

Sonne satt zum Wochenende

Am Donnerstag klettern die Temperaturen bereits auf bis zu 12 Grad an. Dazu scheint die Sonne den ganzen Tag über. Wolken ziehen wenn überhaupt nur vereinzelt über die Region. Pünktlich zum Wochenendstart dann der schönste Tag der Woche. Strahlender Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 17 Grad - ein Spaziergang wird bei diesem Wetter fast zur Pflicht. Und auch der Samstag bleibt sonnig mild. Bis zu 16 Grad und viel Sonne werden vorausgesagt.

Nächte werden milder

Auch in der Nacht werden die Temperaturen jeden Tag ein wenig milder. Während die Tiefstwerte am Donnerstag noch bei -6 Grad liegen, bleibt das Termometer am Wochenende über dem Gefrierpunkt. Das lästige Scheibenkratzen könnte also bald nicht mehr nötig sein.

Genauere Informationen zum Wetter in eurer Region findet ihr auf unserer Wetterkarte.