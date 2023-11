Am Mittwoch wird es im Süden Bayerns freundlich. Es bleibt trocken und es zeigt sich zeitweise die Sonne. Doch schon am Donnerstag kommt der Schnee zurück.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne im Allgäu

Am Mittwoch strömt von Norden skandinavische Kaltluft nach Bayern. Diese gerät im Süden des Freistaats unter Zwischenhocheinfluss, während sich in den nördlichen Regionen ein über den Norden Deutschlands hinweg ziehendes Tief bemerkbar macht. Die Folge: Im Süden Bayerns bleibt es tagsüber meist trocken und es zeigt sich zeitweise die Sonne, während es im Norden viele Wolken und etwas Schnee gibt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im Verlauf des Vormittags klingt der Schneefall auch am östlichen Alpenrand ab. Gefrorene Nässe kann für glatte Straßen sorgen. Im Verlauf des Mittwochs pfeifen in den Alpen stürmische Böen oder Sturmböen bis 85 km/h über die hohen Gipfel. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen zwischen -5 und 2 Grad voraus.

In der Nacht zum Donnerstag schneit es zunächst nördlich der Donau. Von Südwesten ziehen dichte Wolken nach Bayern, so dass es am Morgen auch in Schwaben und Oberbayer schneit. Dort kann es 1 bis 3 Zentimeter Neuschnee geben und es kann glatt werden. Die Tiefsttemperatur liegen zwischen -1 bis -4. In der Nähe der Alpen kann das Thermometer bis auf -7 Grad sinken.

Am Donnerstag kann es gefrierenden Regen im Allgäu geben

Am Donnerstag ist der Himmel meist stark bewölkt. Vom südlichen Alpenvorland bis ins Passauer Land schneit es. Die Temperaturen in Kempten sollen zwischen 1 und -6 Grad liegen. Es weht ein schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag schneit es häufig. In der Nähe der Alpen kann es sogar gefrierenden Regen geben, was für glatte Straßen sorgt. Am Bodensee sinken die Temperaturen auf 2 Grad. Dort regnet es.

Am Freitag regnet es

Am Freitag wird es mit Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad auch im Allgäu deutlich wärmer. Das bedeutet, dass die länger anhaltende Niederschläge, die der DWD für Südbayern vorhersagt, als Regen oder Schneeregen vom Himmel kommt. An den Alpen steigt die Schneefallgrenze auf 1.000 Meter und darüber hinaus. In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen wieder auf -1 bis -8 Grad, so dass es auch an den Alpen wieder bis in tiefste Lagen schneit.

Am Samstag kann es wieder schneien im Allgäu

Auch am Samstag gibt es gebietsweise Schneefall in Bayern. Zwischen den Alpen und dem Bayerwald können eventuell auch größere Mengen vom Himmel kommen. Nur selten lockert der Himmel auf. Es herrscht ein leichter bis mäßiger Dauerfrost. In Kempten sollen die Temperaturen zwischen -1 und 0 Grad liegen. Nur am Bodensee und am Inn liegen die Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. In der Nacht zum Sonntag kann es weiterhin schneien, aber nicht mehr so heftig wie untertags. Mit Tiefstwerten von -4 bis -8, in einigen Alpentälern um -10 Grad wird es zapfig kalt.

