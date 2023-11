Der Schnee kommt! Ab Freitagnachmittag kann es im Allgäu bis ins Flachland hinein schneien. Mit Schnee- und Schneeregen geht es dann auch am Wochenende weiter.

Ab Freitagnachmittag schneit es bis ins Flachland - Sturmböen in den Alpen

Die Kaltfront eines Tiefs über dem Baltikum überquert am Freitag Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dahinter strömt kalte Meeresluft vom Nordpol herein. Und die sorgt dafür, dass am Freitag die Schneefallgrenze in Bayern sinkt, zunächst in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen, später auch in Südbayern.

Ein bewölkter Himmel und verbreitet Regen bestimmen am Freitag das Wetter in Bayern. In der zweiten Tageshälfte ziehen sich die Niederschläge nach Südbayern zurück. Ab dem Nachmittag kommt dann auch dort die kalte Meeresluft an und lässt auch hier die Schneefallgrenze sinken.

Ab dem Abend schneit es bis ins Flachland hinein und es kann glatt werden. Bis Samstagmorgen soll oberhalb von ca. 400 Metern 1 bis 5 Zentimeter, im südlichen Alpenvorland 5 bis 10 Zentimeter und an den Alpen sogar 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen. Durch Schnee und überfrierende Nässe kann es glatt werden.

Bis Samstag gibt es immer wieder starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h. Im Bergland kündigt der DWD Sturmböen um die 80 km/h an. Und an den höheren Gipfeln der Alpen kann es Sturmböen um die 95 km/h und vereinzelt sogar orkanartige Böen bis 110 km/h geben.

Das Wetter in Bayern und im Allgäu: Am Samstag schneit es bis ins Flachland

Schnee und Schneeregen am Samstag

Am Samstag ziehen dicke Wolken über den Himmel und es schneit immer mal wieder. Größere Mengen an Neuschnee gibt es an den Alpen. In den tieferen Lagen kommen die Niederschläge als Schneeregen oder Regen vom Himmel. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -1 und 1 Grad. Es weht ein frischer, in Böen starker Wind. In der Nacht zum Sonntag kann es gebietsweise schneien, vor allem an den Alpen und an den östlichen Mittelgebirgen. Mit -4 bis 0 Grad wird es frostig und glatt.

In Staulagen bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

An dieser Wetterlage ändert sich auch am Sonntag nichts. Der Himmel ist meist stark bewölkt. Gebietsweise schneit es, in tieferen Lagen gibt es Schneeregen oder Regen. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen von -1 bis 2 Grad voraus und es weht ein starker bis stürmischer Westwind. Bis Sonntagabend soll an den Alpen insgesamt 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen. In manchen Staulagen kann es bis zu 50 Zentimeter Neuschnee geben.

Wolken-Sonne-Mix am Montag im Allgäu

Am Montag ziehen die Regenwolken nach Nordosten ab. Der Tag startet stark bewölkt. Allerdings lockert der Himmel am Nachmittag an den Alpen etwas auf und es zeigt sich immer mal wieder die Sonne. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen -2 und 4 Grad. Doch schon in der Nacht zum Dienstag ziehen erneut dichte Wolken nach Bayern und sorgen für teils kräftigen Schneefall.

