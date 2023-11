Polare Meeresluft lässt am Dienstag die Temperaturen sinken. Und sorgt ab dem Nachmittag auch im Allgäu für Schnee. In den Alpen soll es bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben.

Ein Tief zieht am Dienstag mit seinem Kern über Franken hinweg ostwärts ab, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dahinter strömt von Norden polare Meeresluft bis an die Alpen. Sie lässt die Temperaturen und damit die Schneegrenze im Laufe des Dienstags bis in tiefe Lagen sinken. Regnet es am Dienstagvormittag im Allgäu noch, so wird daraus im Laufe des Tages zunehmend Schnee.

Dann verlagert sich der Schneefall immer mehr nach Südbayern. Vor allem ab dem Nachmittag kann es dort durch Schnee und überfrierende Nässe glatt werden. An den Alpen fällt in tiefen Lagen 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee, in höheren Lagen 10 bis 15 Zentimeter und in den Staulagen der Allgäuer Alpen sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen in Kempten bewegen sich zwischen -2 und 4 Grad.

In den Hochlagen der Alpen gibt es zeitweise stürmische Böen oder Sturmböen um die 70 km/h. In exponierten Lagen kann es vereinzelt auch schwere Sturmböen um die 90 km/h geben.

In der Nacht zum Mittwoch lassen dann auch die Schneefälle an den Alpen nach. Es bilden sich auch mal größere Lücken in der Wolkendecke. Die Frühwerte liegen zwischen -1 und -7 Grad. Durch Schnee und gefrierende Nässe kann es glatt werden.

Das Wetter in Bayern und im Allgäu: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Sonne und Wolken am Mittwoch im Allgäu

Am Mittwoch wird es im Süden Bayerns freundlicher. Es zeigt sich zeitweise die Sonne und es bleibt überwiegend trocken. Im Rest von Bayern ziehen dichtere Wolken über den Himmel und es gibt gebietsweise Schnee und Schneeregen. In Kempten liegen die Temperaturen zwischen -4 und 2 Grad. Es weht ein mäßiger, mitunter stark böiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Donnerstag kann es nördlich der Donau noch etwas schneien.

Am Donnerstag bis zu -6 Grad

Am Donnerstag wird es richtig kalt. Der DWD sagt für Kempten Temperaturen zwischen 0 und -6 Grad voraus. Von Südwesten breitet sich Schnee und Regen aus. Alle die draußen unterwegs sind, sollten richtig vorsichtig sein. Der DWD warnt vor Glatteis! Im Norden Bayern bleibt es wahrscheinlich trocken. Doch auch hier zeigt sich nur selten die Sonne.

Schnee und Schneeregen am Freitag

Gebietsweise Schnee und Schneeregen gibt es auch am Freitag. Die Temperaturen im Süden Bayerns liegen zwischen 0 und 3 Grad. Ansonsten gibt es bei Temperaturen zwischen -4 und 0 Grad leichten Dauerfrost. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nord bis Nordost. In der Nacht zum Samstag gibt es weitere Schneefälle. Bei -1 bis -8 Grad kann es glatt werden.

