Der Winter hat ein kurzes Gastspiel im Allgäu. Ab Dienstag zieht kältere Luft aus Skandinavien nach Bayern und sorgt für bis zu 25 Zentimeter Neuschnee in den Alpen.

Am Dienstag fällt in den Bergen bis zu 25 Zentimeter Schnee

Tiefdruckgebiete über Mitteleuropa lenken am Dienstag zunächst noch milde Luft nach Bayern. Doch im Verlauf des Tages zieht zunehmend kältere Luft in den Freistaat, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und das hat Folgen. Von Dienstag bis Mittwochmittag schneit es in den Alpen oberhalb von etwa 1.000 bis 1.200 Meter 10 bis 15 Zentimeter. In Staulagen fällt sogar bis zu 25 Zentimeter Neuschnee.

In den Lagen darunter regnet es. Der Himmel ist bewölkt und im Verlauf des Tages verlagern sich die Regenschauer in den Süden Bayerns. Gegen Abend sinkt die Schneefallgrenze im Norden auf 600 Meter, an den Alpen auf 1.000 Meter. In Kempten liegen die Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen sich die Regenschauer an den Alpenrand zurück. Durch Schnee und überfrierende Nässe kann es hier glatt werden.

Der Mittwoch wird der kälteste Tag der Woche

Der Mittwoch startet im Allgäu stark bewölkt. Dann klingt jedoch der Schneefall ab und der Himmel reißt auf. Nun zeigt sich gelegentlich die Sonne und es bleibt meist trocken. Die kalte Luft auf Skandinavien ist jetzt aber endgültig im Allgäu angekommen. In Kempten klettert das Thermometer nur noch auf maximal 3 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht zum Donnerstag wird es abschnittsweise klar. Weil die Temperaturen mit -1 bis -6 Grad unter den Gefrierpunkt fallen, kann es örtlich glatt werden.

Am Donnerstag wird es wieder wärmer

Am Donnerstagmorgen ist es in Kempten mit -2 Grad noch zapfig kalt, doch dann wird es mit Höchsttemperaturen von bis zu 8 Grad wieder deutlich wärmer. Auf dem Weg zur Arbeit sollten die Allgäuer allerdings noch vorsichtig sein, denn da kann es auf den Straßen noch glatt sein. Südlich der Donau hält sich der Hochnebel teilweise noch hartnäckig. Doch hat er sich verzogen, scheint dort auch länger die Sonne als im Rest Bayerns.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Das Wetter in Bayern und im Allgäu: Die neue Woche startet wechselhaft

Am Freitag schneit es erneut in den Bergen - Schneefall auch bis in tiefere Lagen

In der Nacht auf Freitag ziehen erneut Regenwolken an den Alpenrand. Am Freitagmorgen kann sich südlich der Donau noch die Sonne zeigen, doch dann ziehen Wolken auf und es kann immer mal wieder regnen. In den Bergen schneit es. Die Höchstwerte im Allgäu liegen zwischen 3 und 7 Grad. In der Nacht auf Samstag kann es dann auch bis in tiefere Lagen schneien.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unsererer Wetterkarte.