Nach dem traumhaften Sommerwetter in der vergangenen Woche und am Wochenende startet die kommende Woche ungemütlich. Am Montag kann es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bestonders am Nachmittag und Abend an den Alpen immer wieder zu Regen und Gewittern kommen. Auch Unwetter mit Hagelschauern und Starkregen sind möglich.

Kräftige Gewitter und Unwetter am Montag und Dienstag

Der Montag startet vormittags wolkig bis stark bewölkt es kann vereinzelt Schauer oder etwas Regen geben. Über Mittag schein dann etwas mehr Sonne. Am Nachmittag und Abend kann es dann an den Alpen zu einzelnen kräftigen Gewittern kommen. Laut DWD sind örtlich Unwetter mit Hagelschauern, Starkregen und Sturmböen mit bis zu 85 Stundenkilometern möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad. In der Nacht zum Dienstag klingen dann die Schauer und Gewitter weitgehend ab. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 15, im Oberallgäu bei 13 Grad.

Am Dienstag scheint zunächst viel die Sonne. Ab Mittag gibt es dann einzelne, zum Abend etwas öfter kräftige Schauer und Gewitter. Es wird schwülwarm bei 29 bis 33 Grad. Es weht ein überwiegend schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis West, bei Gewittern können örtlich Sturmböen auftreten. In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Südwesten her zum Teil kräftige Schauer und Gewitter auf. Gebietsweise bleibt es dem DWD zufolge aber trocken und gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 15 Grad.

Gewitter und Regen auch in der Wochenmitte

Der Mittwoch startet wechselnd bewölkt. Dabei können schon am Vormittag einzelne Schauer und Gewitter auftreten. Am Nachmittag und Abend meldet der DWD teilweise kräftige bzw. unwetterartige Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, bei Gewittern mit Sturm- oder schweren Sturmböen. In der Nacht zum Donnerstag können gebietsweise noch schauerartiger Regen und Gewitter auftreten, dazwischen lockert es aber auch vermehrt auf. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Am Donnerstag scheint örtlich noch die Sonne, sonst bleibt es stark bewölkt. Ab Mittag ziehen laut DWD von Westen her erneut zahlreiche und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 Grad im Oberallgäu und 31 Grad an unterer Donau und unterem Inn. Es weht ein schwacher bis mäßiger, von Südost auf West drehender Wind mit teilweise schweren Gewitterböen. In der Nacht zum Freitag gibt es anfangs gebietsweise heftigen Starkregen und Gewitter, die in der zweiten Nachthälfte von Nordwesten her nachlassen. An den Alpen kann es jedoch noch länger regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 13 Grad.