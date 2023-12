Am Dienstag wird es ungemütlich im Allgäu. Tauwetter und Dauerregen lassen die Pegel der Flüsse weiter ansteigen. Und in den Bergen gibt es Sturmböen.

Dauerregen und Sturmböen am Dienstag

Am Dienstag erreicht die Warmfront eines Tiefs Bayern, dessen Kern sich von den Britischen Inseln nach Norddeutschland verlagert. Dabei strömt von Westen her sehr milde Meeresluft in den Freistaat, bevor in der Nacht auf Mittwoch die zugehörige Kaltfront folgt, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Allgäu führt das zu starkem Tauwetter. Plus-Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad sowie Dauerregen sorgen im Ober- und Ostallgäu zu Abflussmengen zwischen 90 und 140 Liter pro Quadratmeter, warnt der DWD. Das lässt die Pegel der Flüsse ansteigen. Die Hochwasserzentrale gab deshalb eine Vorwarnung für Hochwasser im gesamten Allgäu heraus.

Außerdem wird es in den Alpen stürmisch. Zwischen Dienstag, 12. Dezember, 10:00 Uhr und Mittwoch, 13. Dezember, 08:00 Uhr kommt es oberhalb von 1.500 Metern zu Sturmböen zwischen 70 km/h und 80 km/h aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen kann es noch stärker blasen. Hier sind schwere Sturmböen um die 90 km/h möglich.

Am Dienstag ist der früheste Sonnenuntergang des Jahres

Am Dienstag ist außerdem der früheste Sonnenuntergang des Jahres. Das bedeutet aber nicht, dass die Tage ab Mittwoch wieder länger werden. Noch nimmt die Tageslänge stetig ab und die Nächte werden länger. Erst am 21. Dezember ist der dunkle Tiefstpunkt mit der Wintersonnenwende erreicht. Bis dahin schrumpft selbst im Allgäu, einer der südlichsten Gegenden Deutschlands, die Tageslänge auf knapp 8,5 Stunden. Zum Vergleich: Im Norden Schleswig-Holsteins steht die Sonne dann nur wenig mehr als 7 Stunden über dem Horizont. Die Nacht darauf ist die längste des Jahres.

Ab dem 21. Dezember werden dann die Tage wieder länger. Zwar ist davon anfangs noch kaum etwas zu merken, doch bis zum Jahresende nimmt die Dauer des lichten Tages unterm Strich um rund vier Minuten zu. Die Zunahme der Tageslänge geschieht allerdings nicht gleichmäßig auf morgens und abends verteilt. So ist der späteste Sonnenaufgang erst um den 2. Januar.

Graupelschauer am Mittwoch

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt und es regnet immer mal wieder. Auch Graupelschauer und kurze Graupelgewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 8 Grad. Es weht ein böiger Südwestwind.

Leichter Schneefall am Donnerstag

Am Donnerstag sinken die Temperaturen auf 5 bis 3 Grad. Es regnet leicht. In den Alpen kann es laut DWD mäßig schneien. In der Nacht zum Freitag gibt es zeitweise Nieselregen, der im Alpenvorland in leichten Schneefall übergehen kann. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis -1 Grad.

Am späten Freitagnachmittag zeigt sich gelegentlich die Sonne

Ganz ähnlich wird das Wetter am Freitag. Es bleibt stark bewölkt, gebietsweise regnet es. An den Alpen kommt es öfters zu Schauern. Tagsüber liegt die Schneefallgrenze bei 800 bis 1000 Meter. Am Nachmittag lockert der Himmel von Norden her auf und dann kann auch im Allgäu die Sonne zwischen den Wolken hervorspitzeln. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 4 Grad.

