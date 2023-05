Der Frühling hält sich tapfer im Allgäu. Nach Meldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Mittwoch und Donnerstag sonnig mit ein paar Wolkenfeldern. Nur Freitag kann es bei Schauern und Gewittern etwas ungemütlicher werden. Am Samstag wird es dagegen wieder etwas frühlingshafter.

Bis zu 23 Grad am Donnerstag

Am Mittwoch gibt es vor allem im Südosten Bayerns vormittags und im weiteren Tagesverlauf Sonne und Quellwolken. Dort ist es anfangs auch noch stärker bewölkt und laut DWD fallen vereinzelt noch ein paar Tropfen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 20 Grad, am wärmsten wird es am Bodensee. Im Allgäu kommt am Nachmittag auffrischender Wind aus Nordost auf. Die Nacht zum Donnerstag wird klar oder gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 0 Grad. Am kältesten wird es in den Alpentälern, im Allgäu ziehen einige Nebelfelder auf. Gebietsweise kann es zu Frost in Bodennähe kommen.

Der Donnerstag wird sonnig, zeitweise ziehen hohe Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf in Böen zeitweise frischer Ostwind. In der Nacht zum Freitag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf. Für Schwaben meldet der DWD in den Frühstunden erste Schauer oder Gewitter. Im westlichen Allgäu liegen die Frühwerte bei 12 Grad.

Gute Aussichten fürs Wochenende

Am Freitag wird es überwiegend stark bewölkt. Von Westen her breiten sich dann Schauer aus, teilweise kann es auch zu kräftigen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Samstag zieht ein Regengebiet, durchsetzt mit einzelnen Gewittern durch Bayern. In der zweiten Nachthälfte lockert es von Franken her auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Der Frühling meldet sich zurück - so wird das Wetter im Allgäu

Das Wochenende startet am Samstag mit Sonne und Quellwolken Im Tagesverlauf kann es an den Alpen noch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 15 und 21 Grad, dazu weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind, überwiegend aus westlichen Richtungen. Die Nacht zum Sonntag wird anfangs gering bewölkt. Später ziehen von Westen her Wolken auf. In Alpennähe kann es laut DWD zu Schauern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad.