Auch in der kommenden Woche wird das Wetter im Allgäu eher durchwachsen. Es kann immer wieder zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen. Am Montag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch stürmische Windböen. Am Mittwoch wird es dagegen etwas freundlicher.

Ungemütlicher Wochenstart

Am Montag bleibt es Vormittags und im weiteren Tagesverlauf wolkig oder stark bewölkt. Anfangs fällt gebietsweise Regen, der von Westen zunehmend in Schauer übergeht, am Nachmittag kann der DWD einzelne Gewitter nicht ausschließen. Dazwischen lockert es auch etwas auf. Mit 11 bis 16 Grad wird es etwas kühler als zuvor. In Schauernähe weht ein in Böen starker bis stürmischer Westwind, der auf den Alpengipfeln zwischen 70 und 80 Stundenkilometern erreichen kann. Die Nacht zum Dienstag wird wechselnd bis stark bewölkt. Es kann zunächst zu einzelnen Schauern kommen, die in der zweiten Nachthälfte von Westen her wieder zunehmen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad.

Am Dienstag fällt bei starker Bewölkung zunächst verbreitet schauerartiger, teils auch gewittrig verstärkter Regen, der sich im Tagesverlauf jedoch Richtung Südost zurückzieht. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 bis 13 Grad. Mäßiger, es weht ein in Böen starker, von Südwest auf Nordwest drehender Wind. In der Nacht zum Mittwoch zieht sich der Regen an die Alpen zurück. In den Alpen meldet der DWD oberhalb etwa 1.000 Metern Schnee. Sonst lockert es von Norden her zunehmend auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen +3 und -1 Grad.

Mehr Sonne am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch fällt zunächst am östlichen Alpenrand noch etwas Regen, sonst bleibt es trocken und es lässt sich öfters die Sonne blicken. Im Tagesverlauf ziehen jedoch wieder dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, am Nachmittag etwas auffrischender Wind um West. In der Nacht zum Donnerstag kann es in den Alpen und im Vorland etwas regnen. Im Alpenvorland sinken die Temperaturen auf 4 Grad.

Der Donnerstag startet im Süden zunächst noch mit starker Bewölkung. In Alpennähe regnet es gelegentlich noch etwas. Ab dem Vormittag lockert es dann zeitweise auf und es soll trocken bleiben. Bei maximal 11 bis 16 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus oft westlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag verdichtet sich von Südwesten her die Wolkendecke, anschließend gibt es besonders südlich der Donau schauerartig verstärkter Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 1 Grad.