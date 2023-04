Das Wetter bleibt im Allgäu weiterhin unbeständig. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kann es immer wieder zu Regenfällen und auch vereinzelt zu Gewittern kommen. In den Bergen soll es von Dienstag bis Mittwoch auch schneien. In der Wochenmitte entspannt sich dann die Wetterlage etwas und die Sonne zeigt sich wieder öfters.

Regen und Gewitter am Dienstag, Sonne am Mittwoch

Am Dienstag gibt es vormittags verbreitet schauerartigen Regen, im Tagesverlauf kann es auch teilweise zu Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in Böen starker Wind, aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch an die Alpen zurückziehender, teils schauerartig verstärkter Regen. In den Alpen fällt oberhalb von etwa 800 bis 1.000 Metern Schnee. Laut DWD kann es in Staulagen im Allgäu sogar bis zu 10 cm Neuschnee geben. Sonst lockert es von Norden her zunehmend auf. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad. Bei klarem Himmel kann es bis -2 Grad kalt werden. Auf den Straßen kann es stellenweise Glatt werden.

Am Mittwoch fällt zunächst am östlichen Alpenrand noch etwas Regen, sonst bleibt es trocken und es zeigt sich öfters die Sonne. Im Tagesverlauf kann es jedoch wieder zu dichterer Bewölkung kommen. Die Temperaturen steigen auf 7 bis 14 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, am Nachmittag auffrischender Wind um West bis Nordwest. In der Nacht zum Donnerstag kann es in den Alpen und im Vorland etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen im Alpenvorland bei 5 Grad.

Die Wetterlage am Donnerstag und Freitag

Der Donnerstag startet an den Alpen noch stark bewölkt und es fällt noch etwas Regen. Ab dem Vormittag scheint dann öfters die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Westen her wieder mehr Wolken auf. Gegen Abend kann es erneut zu Regenfällen kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 bis 16 Grad. In der Nacht zum Freitag kann es bei dichter Bewölkung zu weiteren Regenfällen kommen, die sich in den Frühstunden zum Teil schauerartig verstärken. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 2 Grad.

Der Freitag wird stark bewölkt und zunächst fällt weiter verbreitet Regen, der teils schauerartig oder gewittrig verstärkt wird. Gegen Abend lassen die Schauer von Nordwesten her jedoch nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 Grad und 18 Grad. Dazu weht ein mäßiger, in Böen starker Westwind. In der Nacht zum Samstag zieht sich der Regen an die Alpen zurück. Von Nordwesten her lockert es etwas auf, dann kann sich allerdings örtlich Nebel bilden. Die Tiefwerte liegen zwischen 9 und 4 Grad.