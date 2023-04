Die Aussichten für das Wochenende sind im Allgäu vielversprechend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet Temperaturen bis 20 Grad. Dazu gibt es ein Sonne-Wolken-Mix. Am Donnerstag und Freitag bleibt es dagegen wechselhaft.

Regenschauer und Gewitter am Donnerstag und Freitag

Der Donnerstag ist vormittags an den Alpen noch stark bewölkt und es fällt etwas Regen. Im Tagesverlauf wechseln sich dann Wolken und Sonne ab. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 16 Grad. Dabei weht ein überwiegend schwacher Wind. In der Nacht zum Freitag nimmt von Westen her die Bewölkung zu und zum Ende der Nacht kommt im Westen Regen auf. Auf hohen Alpengipfeln kann es laut DWD zu Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad.

Auch der Freitag startet zunächst bedeckt und von Westen fällt verbreitet Regen, der von Nordwesten her im Tagesverlauf in teils kräftige Schauer oder Gewitter übergeht. Dazwischen lockert die Wolkendecke allerdings auch hin und wieder auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 18 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zum Teil starker bis stürmischer Westwind. Die Nacht zum Samstag zieht sich der schauerartige oder gewittrige Regen an die Alpen zurück. Von Westen her lockert es stellenweise auf. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 10 Grad.

Frühlingshaftes Wochenende

Am Samstag wird es zunächst stark bewölkt, im Tagesverlauf lockert es von Westen her dann auf. Am Vormittag kann es laut DWD am östlichen Alpenrand noch etwas regnen, sonst bleibt es meist trocken. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise auffrischender Wind aus West bis Nordwest. Nach verbreiteten Auflockerungen der Wolkendecke kann sich in der Nacht zum Sonntag besonders am Alpenrand örtlich Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad.

Für Sonntag meldet der DWD einen meist freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordost-Wind. Die Nacht zum Montag startet oft klar, später ziehen aus Südwesten Wolkenfelder auf, es soll aber meist trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 7 Grad.