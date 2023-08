Die Woche startet heiß im Allgäu. Am Montag sollen die Temperaturen auf bis zu 33 Grad klettern. Abkühlung ist erst einmal nicht in Sicht.

Hochdruck sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am heutigen Montag für eine Luftmassengrenze quer über Bayern. Sie trennt heiße Luft aus den Subtropen im Süden von sehr warmer Luft im Norden. Im Allgäu strahlt die Sonne nur so vom Himmel.

Am wärmsten wird es an der Donau. Dort soll das Thermometer auf stolze 35 Grad klettern. In Kempten soll es bis zu 33 Grad warm werden. Am wärmsten wird es in Lagen unterhalb von 600 bis 800 Metern.

In der Nacht zum Dienstag ist der Himmel leicht bewölkt. Die Temperaturen sollen auf 21 bis 17 Grad fallen. In den Tälern der Mittelgebirge und Alpen können sie bis auf 15 Grad sinken.

Gewitterrisiko steigt ab Dienstag

Am Dienstag wird es erneut sonnig und mit Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad heiß. Am Nachmittag und Abend kann es im Süden Bayerns vereinzelt, aber lokal durchaus kräftig regnen und gewittern. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch kann es im nördlichen Alpenvorland erneut vereinzelt regnen und gewittern. Die Temperaturen betragen zwischen 20 und 14 Grad.

Ab Mittwoch ziehen Wolken im Allgäu auf

Sonne statt gibt es auch am Mittwoch im Allgäu. Südlich der Donau können laut Deutschem Wetterdienst aber auch Wolken aufziehen. Dort kann es im Tagesverlauf öfter regnen und lokal kann es zu kräftigen Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 Grad am Fichtelgebirge und 34 Grad an der Donau. Für Kempten sagt der DWD Höchsttemperaturen von 32 Grad voraus.

In der Nacht zum Donnerstag klingen Regenschauer und Gewitter im Süden Bayerns ab. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich am Donnerstag ab

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vor allem in der Südhälfte Bayerns kommt es recht häufig zu Schauern und Gewittern. Dabei sind lokale Unwetter wahrscheinlich. Mit Höchstwerten zwischen 28 und 34 Grad wird es noch einmal heiß. In Kempten soll das Thermometer auf bis zu 31 Grad klettern. Kommt es zu Gewittern, besteht die Gefahr vor schweren Sturmböen.

Die Nacht zum Freitag ist dann stark bewölkt. Es kann zu Regenschauern und zum Teil auch kräftigen Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 15 Grad.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.