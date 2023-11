Auch am Mittwoch prasseln wieder große Regenmassen auf das Allgäu. Im Oberallgäu rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar mit bis zu 130 Litern pro Quadratmeter. In der Nacht lassen dann die Regenschauer etwas nach. Allerdings werden auch die kommenden Tage nasskalt.

Kräftiger Regen wird zu ein paar Tropfen

Der Mittwoch startet stark bewölkt. Im Tagesverlauf kommt es immer wieder zu Regenschauern, vereinzelt auch kurze Gewitter. Vor allem an den Alpen und im Allgäu kann es noch einmal kräftig regnen. Laut Prognosen des DWD werden im Oberallgäu zwischen 90 und 130 Liter pro Quadratmeter erwartet. An den Alpen und im Vorland reichen die Regenmengen von 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter. An den Allgäuer Alpen wird es dagegen nicht ganz so heftig, hier geht der DWD von 10 bis 20 Litern pro Quadratmeter aus. Aktuell hat sich die Lage bei den Pegelständen im Allgäu etwas entspannt. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad. Es weht ein frischer In Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. In den Bergen sind Sturmböen mit bis zu 85 km/h möglich. Auf höheren Gipfeln können die Sturmböen sogar bis zu 100 km/h erreichen. In der Nacht zum Donnerstag werden die Regenschauer zwar seltener, aber sie klingen nicht gänzlich ab. Im Allgäu kann es aber auch größere Wolkenlücken geben. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 6 bis 2, in Alpennähe örtlich um 0 Grad.

Der Donnerstag wird wechselnd bis stark bewölkt. Vereinzelt können noch ein paar Tropfen fallen. Meist bleibt es aber trocken. Gegen Abend ziehen von Westen her erneut dichte Wolken auf, verbreitet regnet es. Mit maximal 5 bis 11 Grad wird es deutlich kühler, dazu weht ein mäßiger, zeitweise auch frischer Wind aus West bis Süd. In der Nacht zum Freitag fällt dann weiter verbreitet, teils kräftiger Regen. Vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad. Laut DWD kann sind vor allem im Alpenvorland stürmische Böen um West möglich.

Freitag und Samstag wird es deutlich kälter

Am Freitag bleibt es vormittags bedeckt und es fällt gebietsweise Regen, im Bergland meldet der DWD Schnee. Im Laufe des Nachmittags lockert die Wolkendecke von Norden her etwas auf. Es wird nasskalt bei maximal 2 bis 7 Grad. Im Süden weht ein noch oft frischer bis starker Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Samstag regnet es weiter, im Bergland kann es auch schneien. Mit Tiefstwerten zwischen 3 und 0 Grad wird es eine kalte Nacht. Örtlich kann es auf den Straßen durch gefrierende Nässe glatt werden.

Auch interessant für dich: DWD warnt vor Hochwasser

Dauerregen bis Mittwoch - Die Wetteraussichten im Allgäu

Auch der Samstag startet zunächst gebietsweise regnerisch, im Bergland kann es weiter schneien. Im Tagesverlauf lässt der Regen von Westen her etwas nach und die Sonne lässt sich ab und zu blicken. Bei Höchsttemperaturen um die 8 Grad im Alpenvorland bleibt es weiter kalt. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind um Süd. In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her rasch wieder dichte Wolken auf. Dazu kommt länger anhaltender und teilweise kräftiger Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 2 Grad. Im Laufe der Nacht soll es etwas milder werden.