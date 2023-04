Auch in dieser Woche lässt der Frühling im Allgäu auf sich warten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet vor allem dichte Wolken und vereinzelte Regenschauer. Der Dienstag wird dagegen etwas freundlicher. Vor allem nachts bleibt es weiter kalt, am Mittwoch ist sogar Bodenfrost möglich.

Regenschauer aber auch Sonne zum Wochenstart

Der Montag wird überwiegend dicht bewölkt, meist gibt es nur kurze sonnige Abschnitte. Der DWD meldet weiterhin Regenschauer, am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt kurze Gewitter geben. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 7 und 15 Grad, dazu weht ein mäßiger, in Böen frischer Nordostwind. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt, die Niederschläge klingen weitgehend ab. Zwischen Bayerwald und Alpen fällt gelegentlich noch etwas Regen. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 1 Grad, am kältesten wird es in den Alpen.

Auch der Dienstag wird stark bewölkt. In Schwaben soll es allerdings weitgehend trocken bleiben, im Tagesverlauf zeigt sich auch etwas die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 15 Grad. Im Allgäu ist laut DWD mit einem stark böigen Nordostwind zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch wird es wechselnd bewölkt, im Südwesten und an den Mittelgebirgen wird es teils hochnebelartig trüb. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 2 Grad.

Regnerische Wochenmitte

Am Mittwoch gibt es vormittags zunächst viele Wolken. Am Nachmittag treten vor allem in Südbayern Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 16 Grad. Es weht ein mäßiger, in Böen teils frischer Wind aus nordöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag ziehen im Süden dichte Wolken und es kommt erneut zu Regenschauern. Die Temperaturen sinken auf 4 bis 0 Grad, örtlich kann sich Frost in Bodennähe bilden.

Der Donnerstag wird ebenfalls stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Nordostwind. In der Nacht zum Freitag regnet es vor allem an den Alpen weiter, nur im Osten lockert es etwas auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 1 Grad.

Lawinengefahr in den Bergen nimmt zu

Die Lawinengefahr ist oberhalb 2.000 Metern "erheblich" (Stufe 3 von 5), unterhalb davon "mäßig" (Stufe 2 von 5). Dem Lawinenwarndienst Bayern zufolge kann die Warnstufe oberhalb von 1.400 Metern im Tagesverlauf ebenfalls auf erheblich ansteigen. Das Hauptproblem ist Triebschnee. Besonders in den höheren Lagen kann bereits ein einzelner Skifahrer im kammnahen Steilgelände der Expositionen Nord über Ost bis Südwest sowie in eingewehten Rinnen und Mulden den Triebschnee auslösen. Die Lawinen sind meist mittelgroß und können in den Hochlagen vereinzelt auch groß werden. Die Gefahrenstellen können laut Lawinenwarndienst mit der Höhe zunehmen.

Zusätzlich können sich aus sehr steilen Bereichen aller Expositionen feuchte und in tieferen Lagen nasse Lockerschnee- und vereinzelt Schneebrettlawine von selbst lösen. Die Lawinen können mittlere Größe annehmen. Auf glattem Untergrund sind außerdem mittelgroße Gleitschneelawinen möglich. Die Auslösebereitschaft für Nass- und Gleitschneelawinen nimmt im Tagesverlauf zu.