Das schlechte Wetter setzt sich in den kommenden Tagen fort. Der Himmel bleibt bewölkt und es regnet immer wieder. Erst am Freitagnachmittag kann sich die Sonne am Himmel zeigen.

Wolken und Regen bestimmen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am heutigen Mittwoch das Wetter im Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 14 Grad. In den Hochlagen der Alpen ziehen stürmische Böen um die 70 km/h auf. Über hohe Gipfeln können sie sogar mit 80 km/h hinwegfegen. In der Nacht zum Donnerstag kann es dann sogar schneien. Die Schneefallgrenze sinkt laut dem Deutschen Wetterdienst auf 800 bis 1.000 Meter. In den Alpen kann es entsprechend glatt werden.

Regenschauer und kurze Gewitter

Am Donnerstag geht es ähnlich weiter. Vor allem am Morgen ist es noch stark bewölkt, einzelne Regenschauer und auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. An den Alpen kann es zu Schnee- und Schneeregenschauern kommen. Und es wird kälter. Für Kempten sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 3 und 6 Grad voraus. Außerdem weht ein mäßiger, in Böen frischer Westwind.

Am Freitag spitzelt gelegentlich die Sonne hervor

In der Nacht zum Freitag regnet es an den Alpen weiter. Dank Temperaturen rund um den Gefrierpunkt sinkt die Schneefallgrenze auf 600 bis 800 Meter. Der Freitag wird dann aber trockener als die Tage zuvor. Es kommt nur noch gelegentlich zu Regenschauer und im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 9 Grad. Am Nachmittag soll sich in Kempten auch mal die Sonne zeigen.

Auch am Samstag ist es stark bewölkt, ab Mittag zieht wieder Regen auf. Die Temperaturen im Alpenvorland liegen zwischen 0 und 8 Grad. Zeitweise weht ein mäßiger Wind aus westlicher Richtung. In der Nacht zum Sonntag ist es erneut stark bewölkt, zweitweise regnet es. Das Thermometer zeigt Temperaturen zwischen 0 Grad und maximal 7 Grad an.

