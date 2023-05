Die Eisheiligen stehen an! Bedeutet das, dass sich die Allgäuer nachts auf Bodenfrost einstellen müssen?

Am heutigen Mittwoch wird es nass. Im Alpenvorland kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu länger anhaltendem, teils schauerartigem Regen kommen. Dabei kann in den Staulagen der Alpen lokal um die 90 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 bis 60 Stunden fallen. Auch im weiteren Alpenvorland können gebietsweise 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden fallen. Vor allem am Mittwochmittag und -nachmittag kann es kräftig regnen.

Die Eisheiligen beginnen

Zu verdanken haben wir das einer Tiefdruckentwicklung über Norditalien, die feuchte Mittelmeerluft von Südosten heranführt. Außerdem wird es kühler. Auf der Rückseite einer Kaltfront fließt kühlere Atlantikluft nach Bayern. Die Temperaturen im Raum Kempten liegen heute zwischen 7 und 13 Grad.

Am Donnerstag, 11. Mai, beginnen dann die Eisheiligen. Eine alte Bauernregel besagt, dass sie die letzten Frostnächte des Frühlings mit sich bringen. Doch unter Null Grad fallen die Temperaturen in den kommenden Tagen nicht mehr, zumindest nicht im Flachland. Es gibt fünf Eisheilige:

11. Mai: Mamertus

12. Mai: Pankratius

13. Mai: Servatius

14. Mai: Bonifatius

15. Mai: Sophia

Das Wetter im Allgäu: Es bleibt bewölkt und regnerisch

In den Allgäuer Alpen schneit es

Dafür setzte sich am Donnerstag, 11. Mai, der Dauerregen am Alpenrand fort. Die Temperaturen in Kempten fallen zwar etwas, liegen aber immer noch zwischen 7 und 10 Grad. An den östlichen Mittelgebirgen kann es dagegen ab dem Nachmittag längere trockene Phasen und sogar etwas Sonne geben.

In der Nacht auf Freitag fällt dann das Thermometer in den Bergen derart, dass oberhalb von etwa 1.500 Meter Schnee fällt. Der Deutsche Wetterdienst geht von 10 bis 20 Zentimeter Neuschnee, in höheren Lagen sogar von bis zu 30 Zentimeter Neuschnee aus.

Am Freitag wird es etwas trockener im Allgäu

Am Freitag wird es zumindest etwas trockener und wärmer, der Himmel ist aber zum Teil stark bewölkt. In der Nähe der Alpen kann es Schauer und am Nachmittag auch einzelne Gewitter geben. Für Kempten sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen zwischen 5 und 14 Grad voraus.

In der Nacht zum Samstag klingen die Niederschläge allmählich ab, zeitweise lockert der Himmel auf. Besonders im Alpenvorland zieht in manchen Gebieten Nebel auf. Am frühen Morgen liegen die Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. In einzelnen Alpentälern fallen sie auf 3 Grad.

Der Samstagmorgen begrüßt die Allgäuer mit einem Sonne-Wolken-Mix, wobei es aber mehr Wolken als Sonne gibt. Doch im Verlauf des Tages wird es wieder nass. Vor allem im Süden kommt es zu Schauern und einzelnen Gewittern. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen zwischen 6 und 15 Grad voraus.

