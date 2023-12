Die dritte Adventswoche bleibt weiter regnerisch und trüb. Erst zum Wochenende meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch sonnige Phasen. Wegen des starken Tauwetters besteht noch eine Unwetterwarnung im Allgäu.

Gefahr durch Überschwemmungen am Mittwoch

Der Mittwoch wird vormittags und im weiteren Tagesverlauf stark bewölkt oder bedeckt. Von Westen het ziehen wiederholt Regen- und Graupelschauer auf. Am Nachmittag schließt der DWD auch vereinzelte kurze Gewitter nicht aus. Wegen des starken Tauwetters warnt der DWD im Allgäu weiter vor der Gefahr durch Überschwemmungen. Dem Wetterdienst zufolge werden Abflussmengen zwischen 60 und 80 l/m2 erwartet. Die Warnung gilt laut aktuellem Stand bis 12:00 Uhr mittags. Die Höchstwerte liegen bei milden 6 bis 10 Grad. Dazu weht ein meist schwacher, in Schwaben und Oberbayern zeitweise stark böiger Südwestwind. Auch die Nacht zum Donnerstag bleibt dicht bewölkt und es regnet weiter. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 0 Grad.

Auch der Donnerstag wird stark bewölkt, vor allem im südlichen Vorland fallen häufiger Schauer. In den Alpen erwartet der DWD oberhalb von etwa 1.000 Metern anhaltenden, mäßigen Schneefall. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 8 Grad. Aus West bis Nordwest kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. In der Nacht zum Freitag fällt zeitweise Nieselregen, der im Alpenvorland in geringen Schneefall übergeht. Die Tiefstwerte liegen bei +2 bis -2 Grad.

Schnee und Regen auch am Freitag

Am Freitag fällt bei dichter Bewölkung gebietsweise etwas Regen. An den Alpen kann es öfters zu Schauern kommen. Tagsüber liegt die Schneefallgrenze bei 800 bis 1.000 Metern. Am Nachmittag lockert es von Norden her auf. Die Höchstwerte liegen bei 2 bis 7 Grad. Die Nacht zum Samstag bleibt weitestgehend trocken, auch an den Alpen klingt der Schneefall allmählich ab. Laut DWD ist verbreitet hochnebelartige Bewölkung möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen +3 und -3 Grad.

Das Wochenende startet am Samstag zunächst meist trüb und an den östlichen Alpen fallen noch einzelne Schneeschauer. Zum Nachmittag lockert die Wolkendecke vor allem in Alpennähe auf und es gibt sonnige Phasen. Die Temperaturen klettern auf maximal 2 bis 7 Grad. Aus südwestlichen Richtungen kommt ein schwacher bis mäßiger Wind auf. In der Nacht zum Sonntag wird der Himmel überwiegend bedeckt durch Hochnebel. Lokal ist auch Nebel und etwas Sprühregen möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen -1 und -6 Grad.