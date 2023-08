Von Mittwoch bis Freitag bleibt es noch heiß und sonnig im Allgäu. Doch dann stürzen die Temperaturen ab. Der Herbst klopft an die Tür.

Subtropische Luft bestimmt am Mittwoch das Wetter in Bayern

Luft aus den Subtropen bestimmt am Mittwoch das Wetter in Bayern. Sie ist heiß und vor allem im Süden Bayerns sehr feucht, das heißt, es wird schwül. Auch Hochdruck hat noch einmal einen schwachen Einfluss auf das Wetter.

Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch über dem Allgäu ab, es wird aber überwiegend sonnig. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es in Kempten bis zu 31 Grad heiß werden. Am wärmsten wird es in Lagen unterhalb von 600 bis 800 Metern.

Ab Mittwochnachmittag kann es an den Alpen Gewitter geben

Am Nachmittag und Abend kann es vor allem an den Alpen und im südlichen Alpenvorland einzelne Gewitter geben. Lokal kann es zu Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel und stürmische Böen um die 70 km/h kommen. In der Nacht zum Donnerstag klingen die Gewitter ab. Die Temperaturen fallen im Süden auf 19 bis 15 Grad, nördlich der Donau auf 16 bis 12 Grad.

Der Sonnenschein überwiegt am Donnerstag im Allgäu

Am Donnerstag ist es in den meisten Regionen Bayerns lange sonnig. Im Südwesten des Freistaats ziehen mal mehr, mal weniger dichte Wolkenfelder durch. Dort kann es am Nachmittag auch etwas regnen. Gegen Abend steigt dann Richtung Schwaben das Gewitterrisiko. In Kempten wird es mit bis zu 33 Grad wieder richtig heiß. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 22 bis 17 Grad. Manchen in Bayern steht also eine Tropennacht bevor. Nur in einigen Tälern der Alpen und des Bayerischen Waldes wird es etwas kühler.

Der Freitag wird im Allgäu bewölkt

Am Freitag kündigt sich dann ein großer Wetterumschwung an. Am Tag sind mehr Wolken als Sonne am Himmel zu sehen. Zunächst regnet es in Franken. Ab Mittag gibt es auch vermehrt im Süden Bayerns Schauer und Gewitter. Zum vorerst letzten Mal knacken die Temperaturen die 30 Grad-Marke. In der Nacht zum Samstag ziehen viele Wolken über den Himmel, es regnet und zum Teil gibt es kräftige Gewitter. Die Temperaturen sinken auf 20 bis 15 Grad.

Am Samstag ist es 10 Grad kühler im Allgäu

Am Samstag stürzen die Temperaturen schließlich ab. Die große Hitzewelle ist vorbei, der Herbst klopft an die Tür. In Kempten soll es nur noch maximal 23 Grad warm werden. Es ist überwiegend stark bewölkt. Von Südwesten ziehen immer wieder Regen und Regenschauer durch Bayern, vor allem nach Südosten hin kann es auch mal kräftige Gewitter geben. In der Nacht zum Sonntag gibt es großflächige und gebietsweise kräftige Regenfälle mit vereinzelt Blitz und Donner. Die Temperaturen sinken bis auf 11 Grad.

Weitere Informationen zum Wetter bekommt ihr auf unserer Wetterkarte.