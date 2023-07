Das Wetter bleibt im Allgäu weiter unbeständig. Nur am heutigen Donnerstag und am Freitag beruhigt sich die Wetterlage etwas. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet zwar noch vereinzelte Schauer und Gewitter, allerdings wird es auch deutlich wärmer als am Mittwoch.

Es wird freundlicher am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag breiten sich von Westen her dichte Wolken aus, die teilweise länger anhaltenden kräftigen Regen mitbringen. Südlich der Donau wird es wolkig, aber es soll weitestgehend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 Grad im Bergland, sonst wird es meist zwischen 20 und 26 Grad warm. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind, der später im Bergland und im Westen böig auffrischt. Die Nacht zum Freitag wird teils bewölkt, teils klar und laut DWD soll es meist niederschlagsfrei bleiben. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 10 Grad.

Der Freitag wird vor allem an den Alpen freundlicher mit längeren sonnigen Abschnitten. Sonst wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise kann es noch Schauer und einzelne Gewitter geben. Lokal besteht laut DWD Starkregengefahr. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad. Aus Südwest bis West weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der in Gewitternähe zu Sturmböen auffrischt. In der Nacht zum Samstag ziehen von Südwesten und Westen dichte Quellwolken mit Schauern und teils kräftigen Gewittern auf, örtlich besteht Unwettergefahr. Im Südosten bleibt es klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf 18 bis 12 Grad.

Mehr Regen und Gewitter am Wochenende

Am Samstag nehmen bei wechselnder und teils starker Bewölkung vielerorts Schauer und Gewitter zu. Es kann auch zu Unwettern kommen. Im Tagesverlauf klingen dann von Südwesten her Schauer und Gewitter ab. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad. Es weht ein in Böen frischer Wind aus westlichen Richtungen. Bei Gewittern kann es zu stürmischen Böen oder Sturmböen kommen. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer und Gewitter in Richtung Polen ab und die Wolkendecke lockert etwas auf. Von Südwesten verdichten sich die Wolken allerdings rasch wieder und es ziehen erneut Schauer und Gewitter auf, die sich bis in die Mitte Bayerns ausbreiten. Der DWD warnt erneut vor lokalen Unwettern. Die Tiefstwerte liegen bei 17 und 10 Grad.

Der Sonntag startet im Südosten wolkig bis stark bewölkt und es kann teils kräftige Gewittern geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad. Es weht ein mäßiger, im Westen frischer, böiger Wind aus West bis Südwest. In der Nacht zum Montag ziehen im Westen dichtere Wolken auf, es soll aber meist noch trocken bleiben. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 15 bis 10 Grad.