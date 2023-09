Allmählich kündigt sich der Herbst im Allgäu an. Am Donnerstag bleibt es zwar bei Temperaturen bis zu 27 Grad noch beim Altweibersommer. Allerdings stellt sich dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in den Bergen schwacher Föhn ein, der für teils stürmischen Wind in den Bergen sorgt.

Stürmischer Donnerstag und regnerischer Freitag

Am Donnerstag ziehen von Westen her dichtere Wolken auf, es können auch einzelne Schauer auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 27 Grad. An den Alpen meldet der DWD aufkommenden Föhn. So können insbesondere auf den Gipfeln bis zum Abend zunehmend stürmische Böen und Sturmböen zwischen 70 und 85 Stundenkilometern aus Süd bis Südwest auftreten. In Föhntälern erreichen die Böen dann zum Teil bis zu 50 Stundenkilometer. In der Nacht zum Freitag zieht von Westen her verbreitet Regen auf, anfangs sind auch Gewitter möglich. Zwischen dem östlichem Alpenrand und Bayerischem Wald bleibt es dagegen trotz dichter Wolken noch trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

Der Freitag wird dem DWD zufolge regnerisch. Mit nur noch 14 bis 19 Grad wird es zudem deutlich kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind. Auch in der Nacht zum Samstag fällt zwischen dem Allgäu und dem Oberpfälzer Wald sowie in den Gebieten südöstlich davon weiterhin leichter Regen. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 7 Grad.

Ausblick aufs Wochenende

Am Samstag wird es im Süden Bayerns stark bewölkt und vor allem in Alpennähe kann es häufig regnen. Laut DWD liegt die Schneefallgrenze um 2.200 Meter. An den Alpen erreichen die Temperaturen teilweise nur bis zu 13 Grad. Auch sonst bleibt es kühl bei Höchstwerten zwischen 15 und 18 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Sonntag ziehen sich die Regenfälle sich an die Alpen zurück. Mit Frühwerten zwischen 9 und 5 Grad werden auch die Nächte deutlich kühler.

Auch der Sonntag wird zwischen den Alpen und Bayerischem Wald dicht bewölkt. Allerdings fällt laut DWD kaum noch Regen. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Temperaturen bleiben dagegen kühl bei maximal 16 bis 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost. In der Nacht zum Montag klart dann auch an den Alpen der Himmel auf, stellenweise kann sich jedoch Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5 Grad.