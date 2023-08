Nach einem trüben und windigen Montag meldet sich am Dienstag im Allgäu die Sonne zurück. Auch in den kommenden Tagen wird es nach und nach wieder sommerlicher. Allerdings bleiben die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) eher frühlingshaft als hochsommerlich.

Sonne am Dienstag, Regen am Mittwoch

Am Dienstag gibt es vor allem in Alpennähe am Vormittag und im Tagesverlauf neben Wolken auch längere sonnige Abschnitte. Dem DWD zufolge solle es dort auch durchwegs trocken bleiben. Mit maximal 17 bis 23 Grad wird es wieder etwas wärmer. Dazu weht ein mäßiger, mitunter stark böig auffrischender Westwind. In der Nacht nimmt die Bewölkung zu, später kann von Nordwesten her Regen aufziehen. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Der Mittwoch wird meist bedeckt bei Regenschauern, nur selten können auch Gewitter auftreten. Die Temperaturen bleiben gemäßigt warm bei maximal 18 bis 22 Grad. Es weht weiterhin ein mäßiger, teilweise stark böiger Westwind. Die Nacht zum Donnerstag wird im Süden Bayerns stark bewölkt bei einzelnen Schauern. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 9 Grad.

Freundlicher Sonne-Wolken-Mix am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag gibt es einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Dem DWD zufolge soll es wahrscheinlich auch trocken bleiben. Mit Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad wird es wieder etwas wärmer, dazu weht ein mäßiger Nordwestwind. In der Nacht zum Freitag wird der Himmel meist klar, vereinzelt können sich Nebelfelder bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 7 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Das Wetter im Allgäu - Wechselhaftes Wochenende steht bevor

Der Freitag wird sonnig bei auflockernder Quellbewölkung. Die Temperaturen nähern sich mit Höchstwerten zwischen 24 Grad und 29 Grad wieder sommerlichen Werten. Die Nacht zum Samstag wird überwiegend gering bewölkt. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 10 Grad.