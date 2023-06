Auch am Mittwoch bleibt das Gewitterrisiko im Allgäu hoch. Vor allem in Schwaben und an den Alpen ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Im weiteren Verlauf der Woche beruhigt sich dann das Wetter etwas und es wird nicht mehr ganz so heiß.

Es bleibt heiß und gewittrig am Mittwoch und Donnerstag

Der Mittwoch wird vormittags wechselnd bewölkt. Die Gewittergefahr bleibt weiter sehr hoch. Vor allem in Schwaben meldet der DWD Gewitter und Unwetter mit Starkregen und Hagelschauern. An den Alpen wird es dann am Nachmittag und Abend ungemütlich. Auch hier kann es zu teils kräftigen Gewittern mit Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter kommen. Der DWD meldet Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Die Unwetter ziehen sich bis in die erste Nachthälfte zum Donnerstag. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 33 Grad. Der schwache bis mäßige Wind aus westlichen Richtungen kann sich bei Gewittern zu teils schwere Sturmböen entwickeln. In der Nacht zum Donnerstag lockert es neben Schauern und kräftigen Gewitter auch vermehrt auf. Die Tiefstwerte liegen bei 20 bis 14 Grad.

Am Donnerstag scheint in der Südosthälfte noch viel, sonst zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf steigt das Gewitterrisiko wieder deutlich an. Es bleibt heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 28 und 35 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, bei Gewittern ist laut DWD mit Sturmböen zu rechnen. In der Nacht zum Freitag soll es gebietsweise heftigen Starkregen und Gewitter geben. Die Tiefstwerte liegen bei 18 bis 13 Grad.

Mehr Sonne zum Wochenende

Am Freitag gibt es bei zunächst starker Bewölkung noch örtlich Schauer oder Gewitter, die in der zweiten Tageshälfte von Westen her teilweise wieder abklingen. Anschließend meldet der DWD wieder mehr Sonnenschein. Mit Höchstwerten zwischen 20 bis 26 Grad wird es etwas kühler. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind um West, der sich abschnittsweise auch zu starken bis stürmischen Windböen entwickelt. In der Nacht zum Samstag bleibt es im Südosten und an den Alpen noch länger wolkig und anfangs fällt noch Regen, sonst wird es zunehmend klar. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Teils heftige Unwetter zum Wochenstart - Die Aussichten für das Allgäu

Das Wochenende startet vielversprechend. Zwar meldet der DWD am Samstag vom Bayerwald bis zum östlichen Alpenrand noch einzelne Schauer aus dichten Wolken. Sonst soll es allerdings sonnig werden mit lockeren Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad. Es weht ein schwacher, zeitweise mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen. Die Nacht zum Sonntag wird oft klar, es bleibt trocken. Im Oberallgäu sinken die Temperaturen auf bis zu 8 Grad.