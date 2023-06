Auch in den kommenden Tagen soll es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) weiter schwülwarm werden. Beste Voraussetzungen für heftige Gewitter und Regenschauer. Erst am Freitag lassen die Unwetter etwas nach.

Hitze und Gewitter am Dienstag und Mittwoch

Der Dienstag startet stark bewölkt, im weiteren Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag sind laut DWD dann an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter möglich. Es wird schwülwarm bis heiß bei Höchstwerten von 29 bis 34 Grad. Es weht ein überwiegend schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen, bei Gewittern sind lokale Sturmböen nicht ausgeschlossen. Am späteren Abend bis in die Nacht zum Mittwoch kann es zu unwetterartigen Gewittern mit Starkregen, Hagel und Orkanböen kömmen. Gebietsweise soll es aber auch trocken und gering bewölkt bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 15 Grad.

Am Mittwoch wird es wechselnd bewölkt. Dabei kann es laut DWD schon am Vormittag einzelne Schauer und Gewitter geben. Wie am Dienstag kann es am Nachmittag und Abend zu teilweise kräftigen bzw. unwetterartigen Gewittern kommen. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Bei Gewittern kann es erneut Sturm- oder schweren Sturmböen geben. In der Nacht zum Donnerstag fällt gebietsweise noch schauerartiger Regen und es sind vereinzelte Gewitter möglich, dazwischen lockert es aber auch vermehrt auf. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 14 Grad.

Temperaturen gehen zurück, doch das Gewitterrisiko bleibt

Am Donnerstag scheint in der Südosthälfte noch viel, sonst nur zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf steigt dann das Gewitter-Risiko wieder deutlich an. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 34 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, bei Gewittern kann es erneut zu Sturmböen kommen. In der Nacht zum Freitag kann es gebietsweise erneut zu heftigem Starkregen und Gewittern kommen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 13 Grad.

Auch interessant für dich: Wettervorhersage

Teils heftige Unwetter zum Wochenstart - Die Aussichten für das Allgäu

Der Freitag startet dicht bewölkt, gebietsweise sind Schauer oder Gewitter möglich. In der zweiten Tageshälfte klingen von Westen her Gewitter und Regen zum Teil ab und es scheint wieder häufiger die Sonne. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad wird es nicht mehr ganz so warm. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind um West, der auch abschnittsweise zu starken bis stürmischen Böen auffrischt. In der Nacht zum Samstag bleibt es im Südosten noch länger bewölkt und anfangs fällt noch Regen. Sonst wird es zunehmend klar bei Tiefstwerten zwischen 15 und 10 Grad.