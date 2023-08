Jetzt wird es ungemütlich im Allgäu: Ab Samstagnachmittag können schwere Gewitter aufziehen. Am Sonntag und Montag wird es dann richtig nass.

Gefahr vor schweren Gewittern im Allgäu

Das war es jetzt erst einmal mit dem Sommer: Eine Kaltfront liegt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) über Bayern und lässt die Temperaturen purzeln. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken im Allgäu ab, es kann aber auch immer wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad. Ab dem frühen Nachmittag können sich in der Bodenseeregion und am westlichen Alpenrand schwere Gewitter entwickeln. Zwischen Samstag, 26. August 2023, 14:00 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 27. August, 00:00 Uhr kann es ungemütlich werden:

im Kreis Unterallgäu

in der Stadt Memmingen

im Oberallgäu

in der Stadt Kempten

im Ostallgäu

in der Stadt Kaufbeuren

im Kreis Lindau

Dort sind heftiger Starkregen mit 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen um 110 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 Zentimeter möglich. Im Laufe des Nachmittags und Abends ziehen diese mit ähnlichen Begleiterscheinungen nach Südostbayern.

Von Sonntag bis Dienstag herrscht Dauerregen im Allgäu

In der Nacht zum Sonntag gibt es im Süden und Osten Dauerregen. Mit der Zeit nehmen diese zwar ab, bleiben den Bayern aber noch voraussichtlich bis Dienstag erhalten. Von Schwaben bis zum Oberpfälzer Wald und südlich davon kann großräumig 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter fallen. Im südlichen Schwaben und Oberbayern kann es 60 bis 90 Liter pro Quadratmeter geben. Und von den Allgäuer bis zu den Werdenfelser Alpen können sogar 100 Liter Regen pro Quadratmeter und in nördlichen Staulagen sogar 150 Liter pro Quadratmeter fallen.

Temperaturen sinken auf bis zu 14 Grad

Dementsprechend müssen sich die Allgäuer am Sonntag auf Dauerregen einstellen. Die Temperaturen in Kempten liegen nur noch zwischen 14 und 17 Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Temperaturen auf bis zu 9 Grad.

Am Montag kann es im Hochgebirge der Alpen schneien

Am Montag wird es dann noch etwas frischer im Allgäu. Für Kempten sagt der DWD Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad voraus. Und es regnet weiterhin ergiebig. Im Hochgebirge der Alpen kann es sogar schneien.

