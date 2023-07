Die neue Woche startet im Allgäu mit einem Sonne-Wolken-Mix. Ab Mittwochnachmittag soll es dann nass werden.

Mit einer teilweise lebhaften Weströmung gelangt mäßig warme Meeresluft nach Bayern. Am Montag wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sonne und flache Quellwolken ab. Es bleibt meist trocken. An den Alpen gibt es ein geringes Regenrisiko. Die Temperaturen liegen in Kempten zwischen 16 und 21 Grad. Es wird aber windig. Örtlich kann es Windböen bis zu 60 km/h geben. In der Nacht zum Dienstag sind dann in der Südhälfte Bayerns kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.

Auch am Dienstag herrscht ein Sonne-Wolken-Mix

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter ganz ähnlich. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es wird jedoch etwas wärmer. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Kempten Temperaturen zwischen 13 und 24 Grad voraus. Vor allem im Süden Bayerns kann es vereinzelt regnen und gewittern. In der Nacht zum Mittwoch gibt es von Südwesten her gebietsweise schauerartigen oder gewittrigen Regen. Abseits davon ist der Himmel aber nur wenig bewölkt. Die Tiefstwerte liegen in Bayern zwischen 16 und 11 Grad.

Ab Mittwochnachmittag kann es im Allgäu nass werden

Auch am Mittwoch dominieren Wolken den Himmel. Gelegentlich gibt es allerdings sonnige Abschnitte. Außerdem sagt der DWD schauerartige Regenfälle und in der zweiten Tageshälfte auch einzelne Gewitter für Bayern voraus. Im Allgäu kann es am Nachmittag regnen. Hier liegen die Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad. Es weht ein auffrischender Wind. Dort, wo es regnet und gewittert, kann ein starker bis stürmischer Wind wehen.

Am Donnerstag wird es im Allgäu regnerisch

In der Nacht zum Donnerstag kommt es in Süden Bayerns zu teilweise schauerartigen oder gewittrigen Regen. Auch am Donnerstagmorgen regnet es noch im Allgäu. Für den Süden Bayerns sagt der DWD ein erhöhtes Schauer- und Gewitterrisiko voraus. Am Nachmittag kann es im Allgäu auch mal heftiger regnen. Zwischendurch zeigt sich zwischen Quellwolken aber immer wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 21 Grad.