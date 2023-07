Eine Hitzewelle rollt am Wochenende auf Bayern zu. Am Main sollen die Temperaturen auf bis zu 37 Grad klettern. Und auch das Allgäu knackt die 30-Grad-Marke.

Am Freitag geht die Hitzewelle los

Am heutigen Freitag strahlt nur so die Sonne vom Himmel. Gebietsweise gibt es nur ein paar flache Quellwolken. Und es wird heiß. In Bayern klettert das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf maximal 27 bis 32 Grad. Am heißesten wird es in Mainfranken. In Kempten sollen die Temperaturen bis zu 29 Grad warm werden. Es weht ein schwacher bis mäßiger, ab und an etwas auffrischender Wind aus östlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag ist es oft klar. Später ziehen von Südwesten Wolkenfelder durch Bayern. Die Temperaturen kühlen auf 17 bis 9 Grad ab. Am kühlsten wird es in Tälern der östlichen Mittelgebirge.

Am Samstag wird es sonnig und heiß

Sonne statt gibt es auch am Samstag. Nur an den Alpen ziehen im Lauf des Tages auch mal größere Quellwolken auf. Dabei sind einzelne Schauer und kurze Gewitter am Nachmittag nicht ausgeschlossen. Und es wird noch ein bisschen heißer!

In Bayern sollen die Temperaturen bis auf 34 Grad steigen. Für Kempten sagt der DWD Höchsttemperaturen von 30 Grad voraus. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag ist der Himmel nur geringfügig bewölkt. Im Raum Aschaffenburg kühlen die Temperaturen auf 20 Grad im Bayerwald auf 10 Grad ab.

Am Sonntag klettern die Temperaturen in Bayern auf bis zu 37 Grad

Das sonnige und heiße Wetter bleibt den Allgäuern auch am Sonntag erhalten. In den westlichen Regionen Bayerns und am Alpenrand können im Verlauf des Tages öfters Quellwolken aufziehen. Dort steigt am Nachmittag das Regen- und Gewitterrisiko.

In Kempten soll es bis zu 32 Grad warm werden. In Alpentälern liegen die Temperaturen bei um die 30 Grad. Am heißesten in Bayern wird es am Main. Dort klettert das Thermometer auf bis zu 37 Grad. Am Untermain und in den größeren Städten Bayerns fallen die Temperaturen in der Nacht auf Montag kaum unter 20 Grad. Abseits davon liegen sie zwischen 18 und 13 Grad.

Am Montag bleib es heiß

Zum Start der neuen Woche bleibt es heiß, es wird aber wolkiger. Die Temperaturen steigen am Montag in Bayern auf maximal 35 Grad. Die Höchsttemperaturen in Kempten liegen bei 31 Grad. Im Laufe des Tages kann es im Freistaat einige Schauer oder auch mal ein kräftiges Gewitter geben. Zum Teil weht ein stark böiger Wind.

