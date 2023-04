Die täglichen Inzidenzwerte und Corona-Zahlen im Allgäu: Wie hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Allgäuer Landkreisen, in Bayern und in Deutschland heute?

Am Ostersonntag ist die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner im Vergleich zur Vorwoche deutlich gesunken. Derzeit liegt sie nach Angaben des Robert-Koch Instituts (RKI) bei 15,7. Aktuelle Zahlen zu den Neuinfektionen und gemeldeten Todesfällen liegen am heutigen Sonntag nicht vor. Der Grund: Die jeweiligen Behörden aus den einzelnen Kreisen übermitteln am Wochenende nicht flächendeckend Neuinfektionen und Todesfälle.

Corona in Bayern und dem Allgäu

Dieser bundesweite Trend ist auch in Bayern zu beobachten. Hier beträgt die 7-Tage-Inzidenz aktuell 14,9 - und fällt damit deutlich geringer aus als noch vor einer Woche. Damals lag der Wert bei 22,8.

Auch im Allgäu ergibt sich ein ähnliches Bild. In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Inzidenzen - zum Teil deutlich - im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Im Ostallgäu hat sich die 7-Tage-Inzidenz zuletzt mehr als verdoppelt und liegt mit 19,5 über dem bayerischen und bundesweiten Durchschnitt. Damit hat das Ostallgäu zugleich die höchste Inzidenz aller Allgäuer Kreise - und tauscht seinen Platz mit dem Oberallgäu, das mit einem Wert von 3,8 die derzeit niedrigste Inzidenz in der Region aufweist, zusammen mit Ravensburg. Vor einer Woche war es noch genau anders herum.

Die Inzidenzwerte im Allgäu am Sonntag

(Stand: Sonntag, 9. April 2023, Quelle: Robert-Koch-Institut)

Landkreis Oberallgäu: 3,8 (Vorwoche: 19,7)

(Vorwoche: 19,7) Landkreis Ravensburg: 3,8 (Vorwoche: 10,8)

(Vorwoche: 10,8) Landkreis Lindau: 6,1 (Vorwoche: 8,5)

(Vorwoche: 8,5) Stadt Kaufbeuren: 6,6 (Vorwoche: 13,3)

(Vorwoche: 13,3) Stadt Kempten: 7,2 (Vorwoche: 13,0)

(Vorwoche: 13,0) Stadt Memmingen: 11,2 (Vorwoche: 13,4)

(Vorwoche: 13,4) Landkreis Unterallgäu: 12,2 (Vorwoche: 12,2)

(Vorwoche: 12,2) Landkreis Ostallgäu: 19,5 (Vorwoche: 7,0)

Hinweis des RKI

Da am Wochenende nur noch wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln, werden keine Daten am RKI eingelesen, sodass es bei den absoluten Fallzahlen keine Veränderung zum Vortag gibt. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums (jeweils 7 Tage vor dem Tag der Berichterstattung).