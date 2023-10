Joachim Konrad zieht in den bayerischen Landtag ein. Deshalb braucht Altusried demnächst einen Bürgermeister. Nun steht ein Kandidat fest.

Seit der Landtagswahl am Sonntag, den 8. Oktober ist klar, dass Joachim Konrad, der aktuelle Bürgermeister von Altusried, als Direktkandidat der CSU im Stimmkreis Kempten-Oberallgäu in den bayerischen Landtag einziehen wird. Aus diesem Grund wird es in Altusried bald einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin geben. Am Dienstag gaben die Gemeinderatsfraktionen von CSU und Freien Wählern (FW) ihren Kandidaten für den Posten preis:

Das ist der Bürgermeister-Kandidat von Altusried: Max Boneberger

Es handelt sich um Max Boneberger, einen 41-jährigen Betriebswirt, der in Isny geboren und aufgewachsen ist. Boneberger hat bereits Erfahrung in der Lokalpolitik seiner Heimatstadt gesammelt. Als Ortsbürgermeister von Rohrdorf (einer Teilgemeinde der Stadt Isny) hat er in den vergangenen fünf Jahren seine Kraft in den Dienst der Ortschaft gestellt und dabei den Spagat zu seiner hauptamtlichen Tätigkeit als Offizier und Logistiker bei der Bundeswehr gut bewältigt. Der 41-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder.

Das ist Max Boneberger wichtig

Boneberger ist es laut der Mitteilung des Ortsverbandes der CSU wichtig, ein wirtschaftspolitisches Forum einzurichten, in dem es einen regelmäßigen Austausch zwischen Handwerk, Handel, Gastronomie, Gewerbe und Verwaltung gibt. Eine Herzensangelegenheit sei dem 41-Jährigen demnach auch das Thema Lebensqualität für alle Altersstufen. Dabei gelte es zum einen, den kommenden Generationen mit Kindergärten, Kinderkrippen und einem attraktiven Schulstandort einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Zum anderen dürfe aber auch die Lebensleistung all derer nicht vergessen werden, die zum heutigen Wohlstand so viel beigetragen haben. Ihnen wird mit der in der Ortsmitte entstehenden Seniorenresidenz ein schöner Altersruhesitz geboten, an dem sie integriert und mitten im Leben sind, heißt es in der Mitteilung. Mit diesen Schwerpunkten möchte Max Boneberger - der sich selbst als heimatverbundenen Familienmenschen bezeichnet - seine Bemühungen vor allem in den Dienst der Menschen in der Marktgemeinde stellen und Altusried gerne möglichst gut auf den demographischen Wandel vorbereiten. Wichtig sei ihm darüber hinaus auch, dass Investitionen mit Augenmaß und Blick auf langfristige Planungen der Marktgemeinde Altusried vorgenommen werden. Max Boneberger möchte sich deshalb mit folgendem Wahlspruch als Bürgermeister in den Dienst von Altusried stellen: Zusammen für eine gute Zukunft.