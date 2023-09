Die Feuerwehr ist angerückt. Zwei Atemschutztrupps erkunden das Gebäude. Es ist zunächst unklar, ob sich Menschen darin aufhalten.

Die Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 14 Uhr zu einem Brand auf dem Afraberg in Kaufbeuren aus. In einer leer stehenden Lagerhalle auf dem weitläufigen Gelände rund um die Aktienbrauerei qualmt es. Ein Spaziergänger hatte Alarm geschlagen.

9 Bilder Mathias Wild

Stadtbrandrat Christian Martin hat zwei Atemschutztrupps in die Halle geschickt. Sie sollen zunächst herausfinden, ob sich Menschen in dem Gebäude befinden. Den Brandherd hat die Feuerwehr dann gefunden: Es qualmte aus einem Haufen Abfall. Das Feuer wurde gelöscht. Die Feuerwehr durchkämmt das Gebäude noch gründlich. Mit einem Überdruckbelüfter wird die Halle rauchfrei geblasen. Im Einsatz sind rund 35 Aktive der Feuerwehr Kaufbeuren. Schließlich steht laut Martin fest: "Es sind keine Menschen in dem Gebäude. Das Feuer ist gelöscht."

Großbrand vor über einem Jahr

Erst am 2. Juni 2022 hatte es einen Großbrand in dem Gebäudekomplex gegeben. Dabei wurde das denkmalgeschützte Hauberrisserhaus zu einem großen Teil zerstört. Es entstand ein Millionenschaden. Mittlerweile ist das Gebäude provisorisch gesichert. Die aktuell verqualmte Lagerhalle befindet sich rechts daneben.

Auch interessant für dich: Lagerhalle ausgebrannt

Großbrand bei Kempten: Lagerhalle zerstört - Giftiges Löschwasser löst Fischsterben aus

Das einst stolze Gebäude trägt die Handschrift des berühmten Architekten Georg Joseph von Hauberrisser, der auch das Münchner Rathaus am Marienplatz sowie das historische Kaufbeurer Rathaus entworfen hatte. Der lang gestreckte dreigeschossige Satteldachbau der früheren Rosenbrauerei wurde 1901/02 errichtet. Innerhalb der nächsten Jahre soll es auf dem Afraberg ein neues Wohnquartier geben, eine sogenannte Oberstadt. Das Hauberrisserhaus soll trotz der Zerstörungen Teil dieser geplanten Bebauung sein. Das Gebäude der früheren Rosenbrauerei steht unter Ensembleschutz, muss also - wenn möglich - erhalten werden. Investor Florian Biasi hatte 2018 einen Großteil des brachliegenden Brauereigeländes von der Aktienbrauerei Kaufbeuren AG gekauft, um dort seine Pläne auf den Terrassen über der Altstadt zu verwirklichen. 350 Wohneinheiten für bis zu 900 Menschen und parkähnliche Flächen möchten er und ein weiterer Investor auf dem alten Brauereigelände schaffen.