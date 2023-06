Am Dienstag zeigt sich der Juni von seiner besten Seite: Sonne satt und warme Temperaturen. Doch in den kommenden Tagen ändert sich das.

Am Dienstag bestes Badewetter im Allgäu

Eine Hochdruckzone über Nordeuropa bestimmt am heutigen Dienstag das Wetter in Deutschland, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dabei strömt warme und trockene Festlandsluft nach Bayern. Im Allgäu bedeutet das bestes Badewetter. Die Sonne strahlt den ganzen Tag vom Himmel und die Temperaturen klettern im Allgäu auf ca. 23 Grad.

Eine ganze Ecke wärmer wird es jedoch im Norden Bayerns. Dort wird mit 28 Grad am Untermain fast die 30-Grad-Marke geknackt. Es kann aber ein mäßiger, mitunter böig auffrischender Nordostwind wehen, berichtet der DWD. Die warmen Temperaturen halten sich aber noch nicht nachts. Am Alpenrand sinken sie gar auf frische 5 Grad.

Ab Mittwoch ziehen Wolken im Allgäu auf

Am Mittwoch zeigt sich zunächst noch die Sonne, im Verlauf des Tages ziehen aber Quellwolken auf. An den östlichen Mittelgebirgen kann es vereinzelt regnen. Im Allgäu soll es aber trocken bleiben. Die Temperaturen liegen dort zwischen 7 und 23 Grad. Es weht ein mäßiger, ab und an frischer Wind aus Nordost.

Am Donnerstag wird es an den Alpen wolkig, zum Teil ist es auch stark bewölkt. Vor allem am Nachmittag und Abend kann es vereinzelt regnen oder auch gewittern. Deutlich sonniger wird es da von Unterfranken bis Oberbayern. Die Temperaturen im Allgäu werden maximal auf 22 Grad klettern.

Am Freitag kann es an den Alpen vereinzelt regnen - auch Gewitter sind möglich

Der Himmel präsentiert sich auch am Freitag voller Wolken. Vor allem im Nordosten von Bayern und an den Alpen ist es stark bewölkt. Ab Mittag können einzelne Schauer oder gar Gewitter aufziehen. Für Kempten sagt der DWD Höchsttemperaturen von 22 Grad voraus. In der Nacht auf Samstag kann es an den Alpen vereinzelt regnen.

