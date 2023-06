Am heutigen Freitag kann es an den Alpen noch einmal gewittern. Auf viel Sonnenschein können sich die Allgäuer dann am Wochenende freuen.

Nach den Unwettern, die am Donnerstagnachmittag über das Allgäu gezogen sind, haben sich am Freitag die Temperaturen merklich abgekühlt. Hinter einer Kaltfront strömt von Nordwesten mäßig warme Meeresluft nach Bayern, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). In Kempten klettern die Temperaturen heute nur noch auf maximal 21 Grad. Das sind fast zehn Grad weniger als gestern.

Am Freitag können erneut Gewitter an den Alpen aufziehen

Der Himmel präsentiert sich heute Vormittag stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Am Nachmittag zeigt sich im Westen Bayerns öfters die Sonne. An den Alpen können heute aber erneut Gewitter aufziehen mit Böen bis 75 km/h, Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter und kleinkörniger Hagel. Bis zum Abend können starke bis stürmische Böen um 60 km/h über das Land fegen. Auf exponierten Alpengipfeln kommt es zu Sturmböen um 80 km/h.

Der Samstag startet im Allgäu bewölkt

In der Nacht zum Samstag ist es im Allgäu noch bewölkt und es regnet zeitweise. Am Samstagmorgen ist es dann meist trocken und es zeigt sich immer mehr die Sonne. Am Nachmittag können sich die Allgäuer dann über strahlenden Sonnenschein und Temperaturen bis zu 25 Grad freuen, bestes Ausflugswetter also. In der Nacht kühlen die Temperaturen im Oberallgäu auf etwa 8 Grad ab.

Strahlender Sonnenschein am Sonntag im Allgäu

Das schöne Wetter bleibt den Allgäuern auch am Sonntag treu. Der DWD sagt viel Sonnenschein und nur ein paar vereinzelte Wolkenfelder voraus. In Kempten sollen die Temperaturen auf maximal 28 Grad klettern. Es weht nur ein schwacher, über Mittag mäßiger Wind aus Nordost.

Bestes Badewetter heute im Allgäu - Ab Mittwoch ziehen Wolken auf

Die neue Woche startet zwar sonnig, aber mit deutlich mehr Quellwolken. In der zweiten Tageshälfte kann es regnen und vereinzelt gewittern. Die Temperaturen in Kempten liegen zwischen 15 und 26 Grad. Die Nacht auf Dienstag ist bewölkt. An den Alpen kann es regnen.

Weitere Informationen zum Wetter erhaltet ihr auf unserer Wetterkarte.