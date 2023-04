Ist der Freistaat bei Bauprojekten im Allgäu zu lax mit Steuergeldern umgegangen? Das hat der Oberste Rechnungshof jetzt bei vier Bauprojekten im Allgäu untersucht.

Der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) hat die Aufgabe, die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaats einschließlich seiner Betriebe und Sondervermögen zu prüfen. Nun nahm er mehrere Projekte in Bayern unter die Lupe - und warf der Staatsregierung vor, dass sie in etlichen Fällen Steuergelder verschwendet hat. Geprüft hat der ORH auch vier Bauprojekte im Allgäu. Dazu gehört ein ausgebauter Wanderweg im Oberallgäu sowie drei umgebaute Kreuzungen im Ober- und im Unterallgäu.

Um welche Projekte es sich genau handelt, und was der ORH dort konkret zu beanstanden hat, lest ihr in einem ausführlichen Artikel auf allgaeuer-zeitung.de.