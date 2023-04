Susanne Wohlfart wollte Wohnraum für Einheimische in Füssen schaffen. Sie modernisierte und renovierte eine Wohnung in der Füssener Altstadt– in einem Gebäude, das seit Jahrzehnten in Familienbesitz ist. Beispielsweise war das Bad vorher nur über das Treppenhaus zu erreichen. Nun wurde die Wohnung so umgebaut, dass sie in sich geschlossen ist. Die Bauherrin soll der Stadt Füssen nun 20.000 Euro Ablöse für Parkplätze zahlen.

"Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Projekt niemals durchgezogen", sagt Wohlfart heute. Der Fall könnte abschreckend für andere sein, die ebenfalls Wohnraum schaffen möchten und in einer ähnlichen Situation sind.

Warum die Bauherrin die Ablösesumme für die Parkplätze zahlen soll, lesen Sie hier.