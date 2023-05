Wer im Allgäu noch nichts für den Muttertag geplant hat, sollte jetzt aufpassen: Denn am 14. Mai veranstaltet das Team des Forschungsprojekts "Flexibler Erlebnisbus für nachhaltigen Freizeitverkehr", kurz FEB-NAFV, kostenfreie Pilotfahrten im Erlebnisbus von Kempten und Leutkirch ins Glasmacherdorf Schmidsfelden, wo der neue "Glasiusweg" eröffnet wird.



Ziel der Pilotfahrten am 14. Mai ist laut einer Pressemitteilung der Hochschule Kempten der Glasiusweg, der in Schmidsfelden eröffnet wird. Der neue Themenweg bietet abwechslungsreiche Stationen rund um das Thema Glasmacherei. Zudem findet der beliebte Kunsthandwerkermarkt statt.

Hörspiel während der Fahrt

Das Erlebnis beginnt jedoch nicht erst am Zielort, sondern bereits bei Betreten des Forschungsbusses. Hier wird der Begriff Erlebnisbus Wirklichkeit – mit einem eigens entwickelten Hörspiel können sich die kleinen und großen Gäste schon während der Fahrt mit dem Thema Glasmacherei beschäftigen.

Elektrischer Bus pendelt den ganzen Tag

Der elektrisch angetriebene Bus pendelt über den Tag verteilt zwischen Kempten, Schmidsfelden, Leutkirch und dem Center Parc Allgäu. Die Busfahrt und Wanderung auf dem Glasiusweg sind für Kinder jeden Alters geeignet. Der Hin- und Rücktransport mit dem Bus sowie die Nutzung des Themenwegs sind für alle Teilnehmenden kostenfrei.

Auch interessant für dich: Gemeinsames Projekt der Landkreise und Kommunen

HyAllgäu*-Bodensee: Konzept für Wasserstoffprojekt steht

Buchbar ist das Angebot in Kombination aus An- und Abreise unter: www.tinyurl.com/glasius. Plätze für Kinderwagen sind begrenzt verfügbar und können mitgebucht werden. Hier gibt es zudem weitere Informationen zum Fahrplan, Hörspiel und Themenweg. Fragen rund um die Pilotfahrten können per E-Mail an init.fuessen@hs-kempten.de gestellt werden.

Der flexible Erlebnisbus. Hochschule Kempten/Lisa Gebler

Projekt: Bedarfsorientierter und emissionsfreier Erlebnisbus

Das Projekt am INIT – Institut für Nachhaltige und Innovative Tourismusentwicklung der Hochschule Kempten am Standort Füssen beschäftigt sich mit der Entwicklung eines bedarfsorientierten und emissionsfreien Erlebnisbusses und Pilotierung im Allgäu. Ziele sind die Reduzierung des Individualverkehrs und der damit verbundenen Emissionen im Freizeitverkehr sowie die Entlastung touristischer Hotspots. Die Pilotfahrten sollen neue Erkenntnisse zur Nutzung eines Busses im Freizeitverkehr liefern. Das Konzept basiert auf einer datengetriebenen Einsatz-, Routen- und Erlebnisplanung, inklusive fundierter Ladesäuleninfrastruktur. Ein besonderes Augenmerk liegt in der Übertragbarkeit und Skalierbarkeit des Projekts auf andere Regionen.