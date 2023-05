Beim Ausbau der A96 westlich des Autobahnkreuzes Memmingen geht es voran. Im Mai wird in fünf Nächten die Verkehrsführung geändert. Das gibt jetzt die Autobahn GmbH des Bundes bekannt. Los geht es in der Nacht von Montag, 8. Mai, auf Dienstag, 9. Mai.

In der Nacht von Montag, 8. Mai, auf Dienstag, 9. Mai, wird ab 19 Uhr die Fahrbeziehung Lindau - München / Füssen gesperrt. Dann wird der Verkehr über die A7 an der Anschlussstelle Berkheim umgeleitet. Ab Dienstag, 9. Mai, um 06:00 Uhr ist die Fahrbahn wieder freigegeben.

In den darauffolgenden Nächten von Dienstag, 9. Mai, bis Freitag, 12. Mai wird jeweils ab 19 Uhr die Fahrbeziehung Lindau – Ulm gesperrt. Der Verkehr wird jeweils am Folgetag um 06:00 Uhr wieder freigegeben. In der Zwischenzeit wird der Verkehr über die Anschluss-Stelle Memmingen-Nord ungeleitet.