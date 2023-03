Nur wenige Tage nach der Nachricht, dass der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof seine Filiale in Kempten schließen wird, gibt es bereits einen ersten Interessenten für die Immobilie. Dabei handelt es sich um einen Unternehmer aus dem Oberallgäu.

Laut einem Bericht von allgauer-zeitung.de möchte ein Unternehmer aus Sonthofen das Gebäude von Galeria Kaufhof in der Innenstadt übernehmen. Seine Vision für die Nachnutzung des Gebäudes trägt den Arbeitstitel "Sportworld Kempten".

Demnach gebe es Überlegungen, verschiedene Nutzungen zu kombinieren und die Immobilie künftig als Welt des Sports zu präsentieren. Hierzu müsste allerdings die Stadt Kempten bei der Nutzungsänderung mitspielen.

Niederlassung in Kempten wird geschlossen, Memmingen bleibt bestehen

Wie berichtet, hatte der Warenhaus-Konzern Galeria Karstadt Kaufhof am Montag die Schließung von 52 seiner Häuser im Bundesgebiet bekannt gegeben. Von den zwei Filialen des Konzerns im Allgäu, ist nur die Schließung des Hauses in Kempten Anfang 2024 geplant. Karstadt in Memmingen wird - aufgrund schwarzer Zahlen - von dem Konzern weitergeführt.

Wie die Pläne für Galeria-Kaufhof in Kempten genau aussehen und welches Geschäft der Oberallgäuer Unternehmer bereits betreibt, erfahrt ihr auf allgaeuer-zeitung.de