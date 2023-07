Familien, die nicht wissen, was sie bei schlechtem Wetter in den Ferien machen sollen, könnten in den Allgäuer Museen auf ihre Kosten kommen. Pünktlich zu Ferienbeginn veranstaltet das Netzwerk "Familien Museen Allgäu" die zweite Museums-Safari.

Noch über die gesamten Sommerferien lädt das Netzwerk Familien Museen Allgäu zur zweiten Museums-Safari für Kinder und Familien ein. Die 15 beteiligten Museen sind quer über das Allgäu verteilt und zeichnen sich dem Netzwerk zufolge durch große Themenvielfalt aus.

Wie läuft die Safari ab?

Auf Safari durch die Museen können die Teilnehmer tierische Rätselfragen lösen. Wer mindestens drei der Häuser besucht und die richtigen Antworten im Rätselblock eingetragen hat, nimmt automatisch an der Preisverlosung teil. Versteckte Hinweise in den Museen und die Rätselscheibe helfen beim Lösen. Gleichzeitig findet eine Online-Museums-Safari über die Instagram- und Facebook-Accounts des Netzwerks statt, die bei Teilnahme die Chancen auf einen Preis erhöht.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Museums-Safari läuft bis 10. September. Dem Netzwerk Familien Museen Allgäu zufolge werden attraktive Gewinne verlost, darunter Picknick-Körbe, Sachpreispakte und als Hauptpreis ein Wochenende in einer Ferienwohnung im Gästehaus von Schloss Kronburg.

Was ist das Netzwerk "Familien Museen Allgäu"?

Das Netzwerk "Familien Museen Allgäu" wurde 2018 gegründet, um die Präsenz der Angebote für Familien und Kinder zu erhöhen. "Der Austausch unter den Museen hilft enorm, aber wir möchten als Netzwerk noch sichtbarer werden und unsere Angebote wie etwa die Museums-Safari einem größeren Publikum vorstellen", so Netzwerksprecher Axel Städter in einer Pressemitteilung.