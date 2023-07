Fünf Orte aus dem Allgäu haben es in ein Ranking der beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland geschafft. Doch gegen eine Region hat der Alpenraum das Nachsehen.

Das Online-Magazin kommunal.de hat die beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland in einem Ranking gekürt. Unter den Top-50 befinden sich gleich fünf Orte aus dem Allgäu. Insgesamt 5370 Orte mit mindestens 1000 und weniger als 10.000 Einwohnern hat das Portal in der Auswertung verglichen. Herausgekommen ist ein Ranking der beliebtesten 50 Urlaubsorte in Deutschland. Und auch das Allgäu ist natürlich mit auf der Liste.

Als beliebtester Allgäuer Ort geht Schwangau auf Platz 12 in das Ranking ein. Der Ort zieht mit den Königsschlössern um Schloss Neuschwanstein jährlich Hunderttausende Touristen an. Auf Rang 34 folgt Oberstaufen als zweiter Allgäuer Ort in der Liste. Oberstdorf als die Allgäuer "Wintersport-Metropole" folgt auf dem 40. Platz. Auch Bad Hindelang (42) und Fischen (48) haben es noch unter die beliebtesten 50 geschafft.

Beliebteste Urlaubsorte in Deutschland: 67 Indikatoren flossen in Bewertung ein

Kommunal.de hat das Ranking mithilfe des Standortanalysetools Contor Regio erstellt. Insgesamt sind 67 Indikatoren in die Bewertung mit eingeflossen. Unter anderem folgende:

Die Umsätze und die Entwicklung im Hotel- und Gastgewerbe

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung des verfügbaren Einkommens der Menschen in einem Ort

Die Arbeitslosigkeit in einem Ort

Möglichst niedrige Insolvenzraten

Bei der Bewertung hat das Portal jedoch nicht darauf geachtet, aus welchem Grund die Menschen in den jeweiligen Ort reisten - also ob nun geschäftlich oder privat.

Das sind die 50 beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland

Bei der Untersuchung von den insgesamt 5370 Orten ist eine Liste der Top 50 herausgekommen. Das sind Deutschlands beliebteste Urlaubsorte:

Auch interessant für dich: Plötzlich und ohne Schreie untergegangen

Mann (78) ertrinkt beim Schwimmen im Schwarzsee in Kitzbühel

Binz Göhren Heringsdorf Dierhagen Sankt Peter-Ording Boltenhagen Krün Zingst Oberwiesenthal Prerow Juist Schwangau Wustrow Ückeritz Bodenmais Norderney Kühlungsborn Langeoog Feldberg Koserow Sellin Bad Füssing Damp Rottach-Egern Büsum Zinnowitz Wangerooge Mönchgut Wenningstedt-Braderup Rust Schluchsee Bayrischzell Hinterzarten Oberstaufen Timmendorfer Strand Kellenhusen Sankt Englmar Oberhof Born am Darß Oberstdorf Dahme Bad Hindelang Burg Neuharlingersiel Grainau Dranske Tegernsee Fischen im Allgäu Willingen Wyk auf Föhr

15 Gemeinden der 50 beliebtesten Urlaubsorte aus Mecklenburg-Vorpommern

Mit Abstand die meisten Orte aus den Top-50 liegen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Ostsee erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Gleich 15 Gemeinden aus "Meck-Pomm" haben es - meist sogar auf den vorderen Rängen - unter die beliebtesten 50 geschafft. Allen voran das Ostseebad Binz auf Rügen. (Lesen Sie auch: Das kann man mit 100 Euro im Allgäu unternehmen - fünf Vorschläge)

Aber auch die Nordsee zieht viele Touristen an. Neun Orte in Ost- und Nordfriesland stehen im Ranking weit vorn. Allen voran Sankt Peter-Ording auf Platz 5.

Den anderen großen Teil des Rankings machen wenig überraschend die Urlaubsorte im Süden der Republik in den Alpen aus. Nebst den genannten fünf Gemeinden im Allgäu finden sich hier auch fünf oberbayerische Ortschaften.