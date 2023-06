Einen Müllbeutel in den Rucksack und ab in die Natur! Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, finden die Allgäu CleanUp Days statt.

Um die Ursprünglichkeit und Schönheit des Allgäus zu bewahren, wurden die Allgäuer Alpen CleanUp Days ins Leben gerufen. 2023 wird die Aktion auf das gesamte Allgäu ausgeweitet. Die Idee dahinter: Die Allgäuer sollen mit ihren Freunden in die Natur hinaus gehen und Wiesen, Wälder und Gipfel vom liegen gebliebenem Müll befreien. Die Aktion findet in diesem Jahr von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, statt.

Zusammen mit Freunden bei den Allgäu Clean Up Days die Allgäuer Natur vom Müll befreien

Und so einfach geht’s: Wer Interesse hat, der kann sich mit seiner Lieblings-Route im Allgäu auf einer interaktiven Karte, der CleanUP Map, registrieren und zusammen mit Freunden ein kostenfreies CleanUP Kit abholen, das aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl besteht. Dann gehts auch schon los: Unterwegs sammelt man allen Müll aus der Natur, den man auf seinem Weg findet. Am Ende des Tages gibt man den gesammelten Müll an einer der dafür vorgesehenen Stationen zur fachgerechten Entsorgung ab. Im Allgäu gibt es dafür über zehn Müllsammelstellen. Diese sind wie auch die Abholstationen der CleanUP Kits in der CleanUP Map hinterlegt.

Große Abschlussveranstaltung für alle Teilnehmer in Kempten mit Konzert von My Ugly Clementine

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Und weil nach getaner Arbeit der Spaß nicht zu kurz kommen sollte, laden die Organisatoren am Samstag, 15. Juli 2023, zum FutureUP Markt in Kempten mit anschließendem Abschlusskonzert von My Ugly Clementine im Künstlerhaus ein.

Die ersten allgäuweiten Allgäu CleanUP Days finden in Kooperation mit der Allgäu GmbH und dem gemeinnützigen Verein Patron statt und werden durch das LEADER Förderprogramm unterstützt.

Wer Interesse an der Aktion hat, der kann sich unter www.plasticfreepeaks.com/allgaeu dafür anmelden.