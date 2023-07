Der Spanier Carlos Alcaraz hat erstmals den Rasentennis-Klassiker in Wimbledon gewonnen und mit einem Fünf-Satz-Erfolg den achten Triumph von Novak Djokovic verhindert. Djokovic hätte mit einem Sieg am Sonntag in London zu Rekordsieger Roger Federer aufgeschlossen und mit seinem 24. Erfolg bei einem der vier Grand-Slam-Turniere die Bestmarke der Australierin Margaret Court eingestellt.

