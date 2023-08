Ein 35 Jahre alter Mann ist nach dem Einschlag eines Blitzes in einen Baum in Baden-Württemberg seinen schweren Verletzungen erlegen. Er starb am Sonntag im Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Eine 43-Jährige befinde sich nach dem Blitzeinschlag noch in Lebensgefahr.

