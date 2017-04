Schon gewusst? Zehn Fakten über Ostern

Brauchtum · Jedes Jahr feiern Christen an Ostern die Auferstehung Jesu Christi. Im Gegensatz zu Weihnachten hat dieser besondere Feiertag kein festes Datum. Ostern fällt jedes Jahr auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond, also frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April.



Bild: Sophie Schmid

Bei vielen Deutschen ist es Brauch, dass an Ostern der Osterhase Süßigkeiten und buntbemalte Eier versteckt. In anderen Kulturen ist das nicht so. Wer versteckt beispielsweise in Schweden die Ostereier? Gibt es Hasen, die Eier legen? Und wie viele Kalorien hat eigentlich ein Ei? Wir haben zehn Fakten rund um Ostern für Sie, mit denen Sie beim Osterbrunch beeindrucken können.