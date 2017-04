Osteraktion · Es hat schon Tradition: Am Ostersonntag, 16. April, lädt der Verein „Freunde der Landesgartenschau Memmingen 2000“ zum Ostereiersuchen in den Memminger Stadtpark „Neue Welt“ ein. mehr...

Allgäu · 12.04.2017 Schon gewusst? Zehn Fakten über Ostern Brauchtum · Jedes Jahr feiern Christen an Ostern die Auferstehung Jesu Christi. Im Gegensatz zu Weihnachten hat dieser besondere Feiertag kein festes Datum. mehr...

Marktoberdorf · 07.04.2017 Palmprozession mit echtem Esel in Marktoberdorf Palmsonntag · Überall im mittleren Ostallgäu gedenken Christen am Sonntag dem umjubelten Einzug Jesu in Jerusalem. Vielerorts, auch in Marktoberdorf, wird bei der Palmprozession ein Esel mitgeführt. mehr...

Lechbruck · 28.03.2016 Feierliche Osternacht in Lechbruck Veranstaltung · In Lechbruck haben Christen beider Konfessionen am Samstagabend ihre Osterkerzen gemeinsam am Osterfeuer und trugen sie anschließend feierlich in die Gotteshäuser oder in die heimischen Stuben. mehr...