Zur Fasnet gibt es Alkoholtestkäufe in Wangener Geschäften

Jugendschutz · Das Ordnungs- und Sozialamt der Stadt Wangen startet mit der närrischen Zeit wieder mit Alkoholtestkäufen. Dabei werden zwei städtische Auszubildende, die unter 18 Jahre alt sind, versuchen, branntweinhaltige Getränke in Supermärkten, an Tankstellen und an anderen der zwei Dutzend Verkaufsstellen im Stadtgebiet zu erstehen.



Alkohol Bild: Arno Burgi (dpa-Zentralbild) Solche Getränke dürfen an Minderjährige nicht abgegeben werden. Dass dies nicht überall berücksichtigt wird, zeigen die Ergebnisse der Aktionen in den Jahren 2013 und 2015. Seinerzeit hatten minderjährige Testkäufer mehrfach Schnaps bekommen. Wie genau die Testkäufe ablaufen und was passiert, wenn sich Geschäftsleute nicht an das Verbot halten, lesen Sie in der Samstagsausgabe des Westallgäuers vom 14.01.2017.



