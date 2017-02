Raketensalven bei der ersten Narrensitzung in Dietmannsried

Fasching · Ein dreifaches Feuerwerk beim Fasching in Dietmannsried: Musikalisch, tänzerisch und humoristisch standen die Besucher der Narrensitzung am Freitagabend unter Dauerbeschuss – und antworteten mit Raketensalven. Denn bei der Faschingsgesellschaft Dietmannsried, die heuer ihr 50-jähriges Bestehen feiert, klingt eine Rakete so: Erst trampeln im Saal alle wie wild auf dem Boden, dann wird auf die Tische geklopft, in die Hände geklatscht und zum Schluss werden mit einem begeisterten „Huiiii“ die Arme in die Höhe gerissen.

1. Narrensitzung Dietmannsried Bild: Martina Diemand Politischer als in den vergangenen Jahren ging es heuer zu. So riet der Hofnarr alias Stephan Blind dem amerikanischen Präsidenten, keine Mauer an der mexikanischen Grenze zu bauen. Denn in Deutschland sei die Erfahrung: Das ist teuer – „vor allem, nachdem die Mauer wieder weg ist“. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 20.02.2017.



