Narren, Hexen und andere Wesen treiben es wild beim traditionellen Rathaussturm in Kempten und im Oberallgäu

Fasching · Fast überall in der Region übernahmen sie die Macht in den Rathäusern, setzten die Bürgermeister vor die Tür und stellten die Orte auf den Kopf.



Rathaussturm Kempten Bild: Martina Diemand

Einige Beispiele: Parkgebühren senken oder ein Bild malen: Vor diese Wahl stellten die vier Faschingsvereine den Kemptener Oberbürgermeister. Für was er sich entschied?

Jedenfalls stand Thomas Kiechle bald mit Leinwand und Kreide auf dem sonnigen Rathausplatz – streng beäugt von den vier Faschingsvereinen, die heuer zum ersten Mal gemeinsam das Rathaus stürmten.

Zum reichsten Bürgermeister der Welt kürten die Hexen von Durach ihren Rathauschef. Sie verwandelten Gerhard Hock in Dago-Gerd Duck und tauchten ihn – wenn auch nicht in einen Speicher voller Geld - in einen mit Rettungsfolie ausgekleideten Münzenpool.

