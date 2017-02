Mit Stil und Humor den Winter ausgetrieben: Gaudi-Wa(a)l-Ball in Waal und VfL-Galaball in Buchloe

Fasching · Der Fasching geht in seine heiße Phase. In zweieinhalb Wochen ist die närrische Zeit schon wieder vorbei. Am Wochenende gab es Stil und Humor im Doppelpack.

Bilderstrecke: 37 Bilder Gaudi-Wa(a)l-Ball in Waal Bilderstrecke: 23 Bilder VfL-Galaball in Buchloe

VfL-Galaball in Buchloe Bild: Günter Enzensberger Während in der Buchloer Alpvilla der Galaball des VfL mit Stil und Etikette trumpfte, feierte der Förderverein der Wasserwacht Waal den legendären Gaudi-Wa(a)l-Ball in der Grundschulturnhalle. Wenn es stimmt, dass der Winter früher mit dem Fasching ausgetrieben wurde, dann waren die zwei Bälle wohl ein voller Erfolg. Denn nach der Kälte der vergangenen Wochen kündigt der Wetterbericht ja nun tatsächlich den ersten Vorfrühling an. Das ist dann wohl der Verdienst der Närrinnen und Narren, denn in Buchloe und Waal grassierte das Partyfieber und die Stimmung ließ jeden notorischen Faschingsmuffel kapitulieren. Mehr über die beiden Veranstaltungen lesen Sie in der Montagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 12.02.2017.



