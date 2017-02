Mit Scherz nicht einverstanden: Unbekannter Mann würgt Hexe (20) auf Kemptener Faschingsumzug

Gewalt · Eine als Hexe verkleidete 20-Jährige ist am Samstag in Kempten beim Faschingsumzug mitgelaufen. Als sie einen jungen Mann eher teilnahmslos am Straßenrand erblickte, wollte sie ihn ein wenig aufmuntern. Also lief sie zu ihm hin und wollte ihm nach „Hexenmanier“ die Schnürsenkel zusammenbinden.

Kemptner Faschingsumzug 2017 Bild: Martina Diemand Damit war der junge Mann offensichtlich nicht einverstanden und würgte die Hexe plötzlich am Hals. Erst als andere Zuschauer des Umzugs eingriffen, ließ er von ihr ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Der unbekannte Mann sei laut Zeugenaussagen zwischen 18 und 20 Jahre alt und habe rote Schuhe getragen. Er war nicht kostümiert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Kempten zu melden unter 0831/9909-0.