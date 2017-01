Memminger Narrentage beginnen mit Konzert auf Marktplatz

Fasching · Die Narrentage der Memminger Stadtbachhexen haben begonnen: Am Freitagabend hat ein Konzert mit fünf Guggenmusik-Kapellen auf dem Marktplatz stattgefunden. Danach ging es zum Feiern ins Zelt an der Grimmelschanze.

Sternmarsch mit fünf Guggenmusiken am Marktplatz in Memmingen Bild: Roland Schraut

Weiter geht es am Samstag um 10 Uhr mit einer Narrenmesse in der Josefskirche. Um 17 Uhr beginnt dann der große Umzug durch die Innenstadt: Er setzt sich am Kaisergraben in Bewegung und endet in der Ulmer Straße. 3.000 Hästräger aus dem Allgäu, der Schweiz, Österreich und Liechtenstein werden dabei sein.