Mehrere tausend Zuschauer beim Faschingsumzug am Gumpigen Donnerstag in Fischen

Gaudiwurm · Schon mal als Handy durch die Straßen gelaufen? Oder unter einem Fliegenpilz gesessen? Im Fasching ist vieles möglich. Allerhand komische Gestalten waren auch in Fischen beim Umzug am 23.02. dabei. Über eine Stunde dauerte der Reigen mit den Beteiligten, die in Gruppen auftraten und sich sehr kreativ zeigten.

Bilderstrecke: 27 Bilder Gaudiwurm Fischen

Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ... Diese Angelfreunde schaukeln gemütlich durch die Straßen von Fischen. Wie passend. Bild: Benjamin Liss Mehrere tausend Zuschauer beobachteten das bunte Treiben, das der Skiclub organisiert hatte. „Werden in der Hauptstraße die Autos verbannt, kommt der Au-Thalhofer Taxi-Elefant“ war auf einem großen Schild zu lesen, das indisch anmutende Herren trugen – und dem ein aus Pappmaché gestalteter Elefant folgte. Mehr zum Fischinger Gaudiwurm erfahren Sie in der Freitagsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 24.02.2017.



